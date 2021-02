Nakon sjeverne i središnje Europe "Zvijer s istoka" kako već zovu ovaj ledeni val koji nam stiže, sad je i pred našim vratima. Više o meteorološkim prilikama i samom ledenom valu koji se očekuje objasnio je meteorolog Nove TV Darijo Brzoja.

Ovom prodoru hladnog zraka prethodio je niz događaja koji su još početkom siječnja dali naslutiti da bi se ovakvo nešto moglo dogoditi.

"Prije otprilike mjesec i pol, primijetili smo slabljenje polarnog vrtloga. Njega čine jake struje koje, pojednostavljeno, na neki način zadržavaju polarnu zračnu masu na sjeveru, tamo gdje joj je i mjesto. Vrtlog je slabio jer se jedna pacifička anticiklona snažno gurala prema njemu, a viši slojevi atmosfere istodobno su se pojačano zagrijavali.

Sve skupa rezultiralo je poremećajem u cirkulaciji. Mlazna struja počela je snažnije meandrirati, a mrzli polarni zrak, umjesto na jednom mjestu, u konačnici se podijelio u dvije mase koje su se onda krenule razlijevati prema jugu. Jedna od njih već ovih dana donosi nezapamćene minuse sjevernoj Americi, a druga se sa sjevera spušta preko europskog kontinenta“, objašnjava Brzoja.

Masa hladnog zraka, zbog rotacije Zemlje, zakreće se u smjeru kazaljke na satu, što meteorolozi kažu anticiklonalno.

"Dolazeći sa sjevera ta masa skreće u desno, a nama onda ovdje na Mediteranu dolazi iz smjera sjeveroistoka. Iz tog razloga, a zbog velikih minusa, popularno nosi ime Beast from the East, ili Zvijer s istoka. Nama će zvijer idućih dana donijeti prilično hladno vrijeme, iako minusi srećom, neće biti kao drugdje u Europi i Americi gdje se proteklih dana mjerilo i -35.

Kod nas za sad očekujemo do -10 ili malo niže, na kopnu, i to po noći i rano ujutro, dok će danju biti oko nule. Na moru male pozitivne vrijednosti po danu, minusi po noći. No obzirom da će ovog vikenda puhati i na mahove orkanska bura, osjet hladnoće bit će znatno pojačan“, upozorava Brzoja.

"Idućih nekoliko dana treba zaštititi biljke, pustiti vodu iz cijevi tamo gdje je to potrebno, gdje može doći do smrzavanja, pobrinuti se i za životinje. A mi se trebamo samo toplije odijenuti i pojačati grijanje, a na otvorenom čuvati se ozeblina", poručio je Darijo Brzoja.

