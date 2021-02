Vedrana Rudan gostovala je danas na N1 televiziji povodom prepirke sa predsjednikom Zoranom Milanovićem te se oglasila i na vlastitom blogu.

Nastavlja se prepirka predsjednika Milanovića i spisateljice Vedrane Rudan putem društvenih mreža. Nakon što mu je ona na N1 televiziji, komentiravši njegovu izjavu o zlostavljanju žena, poručila kako bi za Hrvatsku bio spas da Milanović ostane u krevetu i tamo hrče do kraja mandata, Milanović ju je nazvao ''polupismenim, vulgarnim piskaralom''.

Rudan je odvratila da je obična građanka iza koje ne stoji horda sljedbenika, osim njenih čitatelja te je u fizičkom ratu izgubila, ali u verbalnom neće jer je Milanovićev vokabular ''siromašan, opterećen kojekakvim latinskim citatima''.

Zatim se oglasila na svome blogu gdje mu je poručila da ''hrče jer je u tome najbolji''.

''Svi već znate, ali nekako moram početi. Danas sam gostovala na televiziji N1 u Zagrebu kod novinarke Ive Puljić-Šego. Da mi je netko rekao da ću postati brejkingnjuz zato jer sam o trenutačnom predsjedniku Hrvatske rekla ono što o njemu godinama pišem, pomislila bih da je lud.

Nikad mi nije palo na pamet da bi bilo koji tekst mogao do njega stići. Čovjek je bio premijer, danas je predsjednik, moraš kao autorica koja je prisutna samo na svom blogu biti zaista bolesno opsjednuta svojom veličinom pa pomisliti da će se na neki tvoj komentar osvrnuti Predsjednik osobno, pa bio on i Milanović.

Kad tamo…Evo zore, evo dana, evo i Zorana. Što mi poručuje junak mog jučerašnjeg bloga? Pijetao se, tko zna čime izazvan, probudio i kukuriknuo:

'Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo'", napisala je.

Zatim ga je posjetila na mnoštvo autorskih tekstova koje mu je namijenila i zaključila prepirku u svome stilu.

''Pijetao, na svom fejsu, u trećem licu jednine, nabraja sve svoje herojske pobjede koje je krvavom borbom izvojevao dok je bio premijer. Je*eni, glupi, tupi, slijepi građani 'Slučajne Države Hrvatske', kako joj je ne tako davno tepao trenutačni predsjednik, ni jednu od pobjeda nisu prepoznali. Smrt narodu, živio Predsjednik!

Zoki, Zoki! Davno je poznati, američki kongresmen Daniel Patrick Moybihan rekao: ''Svatko ima pravo na vlastito mišljenje, ali ne i na vlastite činjenice.''

Jučer sam ti poručila, danas ću opet: Hrči, Zorane, hrči, Zorane, hrči, Zorane. U tome si najbolji'', zaključila je Rudan.