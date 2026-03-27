Nina i Anamaria žive s rijetkom bolešću: Moraju paziti na svaki obrok, inače posljedice mogu biti kobne

Ono što je svima ukusno, za oko 300 ljudi u Hrvatskoj je toksično, do te mjere da s vremenom može postati opasno po život. Ekipa Provjerenog donosi priče onih koji boluju od fenilketonurije, rijetke nasljedne bolesti.
Na putu do škole devetogodišnja Nina ne smije pojesti slanac. Anamaria, premda Slavonka, kobasice i kulen smije samo gledati.
Djevojčica Nina kojoj je dijagnosticirana fenilketonurija
Organizam ne može razgraditi aminokiselinu koja se nalazi u većini hrane, a pomoći nema. Kako izgleda život s ovom bolesti, istražila je reporterka Provjerenog Nikolina Cetinić.
Strogo kontrolirana prehrana, zauvijek, bez iznimke. Tako izgleda život onih koji boluju od fenilketonurije. Pomno razmišljanje o namirnicama kreće već od kupovine, nastavlja se s vagom, brojkama, formulama i velikim oprezom.
"Mi moramo svaki obrok izvagati i preračunati koliko taj obrok ima fenilalanina. Fenilketonurija je bolest jetre u kojoj ti fali jedan dio koji prerađuje dobre i loše stvari u tvom organizmu. I to je većinom taj protein i on se nakuplja u tijelu i šteti i zato se ne smije unositi proteine", objašnjava Kristina Kovač, majka devetogodišnje Nine koja boluje od ove rijetke bolesti.
Djevojčica Nina kojoj je dijagnosticirana fenilketonurija
Njezino tijelo ne može razgraditi fenilalanin, aminokiselinu koja se nalazi u gotovo svim namirnicama, mesu, mlijeku, jajima, orašastim plodovima. Najjednostavnije rečeno, proteini koje kod zdravih ljudi tijelo bez problema obradi kod osoba s ovom bolesti postaju opasni. Jedini lijek je ekstremno striktna dijeta koje se moraju pridržavati cijeli život.
Nina u životu ima dva izazova, fenilketonuriju i sindrom Down. Sa svojih devet godina vrlo dobro zna da neke namirnice ne bi trebala jesti.
"Znali smo da imamo dijete s određenom poteškoćom, da ćemo morati jako puno raditi na svemu tome. I onda, ajme, moje dijete neće moći ništa jesti. To mi je bilo u glavi, ajme, neće smjeti ništa jesti", kazala je Kristina za Provjereno.
Od tada svaki obrok postaje matematika, za pogreške prostora nema jer posljedice nepridržavanja mogu biti ozbiljne, posebno kod djece u razvoju. Dok Nina tek uči pravila, Anamaria s njima živi cijeli život.
Anamaria Vinković
"Većinom utječe na mozak. Probleme s vidom, zamućeni vid, stalno vam se vrti, glavobolje su nesnosne, to su stvarno strašne glavobolje", govori 29-godišnja Anamaria koliko teške mogu biti posljedice ako se ne pazi na prehranu.
Nikolina Cetinić donosi njihova iskustva, ali i objašnjenja stručnjaka što se točno krije iza ove bolesti i kako si oboljeli mogu olakšati svakodnevicu.
