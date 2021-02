Kada je u prvim danima nakon potresa vladao kaos na terenu oko humanitarne pomoći, mogli smo čak i razumjeti. Ali, kaos, gotovo dva mjeseca nakon potresa, nema opravdanja. Samo je bilo pitanje dana kada će doći do neke veće afere. Ovih se dana po talijanskim medijima govori o krađi humanitarne pomoći u Hrvatskoj.

Talijani su, naime, odmah nakon potresa, skupljali odjeću, hranu, igračke za Hrvatsku. Slagali, prali, sortirali. Potom uz pomoć nekoliko Hrvata organizirali prijevoz, koji su platili šleper, ali kada je osnivač talijanske udruge došao na teren dijeliti obiteljima sa svog popisa pomoć koju su im poslali, doživio je šok.

Hrane nema, roba razbacana, umjesto da netko smiri situaciju i pojasni mu kako je hrana zabunom podijeljena, ali također obiteljima u potrebi, predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mošćenica, pogrdnim ga je riječima potjerao, govoreći kako nama ne trebaju talijanski dronjci. Do verbalnog sukoba došlo je pred našim kamerama. Zbog nepostojanja sustava kontrole humanitarne pomoći, upravo nam se događa - međunarodni skandal.

Donator iz Trsta želi otići, a volonter iz općine Mošćenica ga fotografirati. Na teren smo izašli nakon što su nam javili da je došlo do krađe humanitarne pomoći smještene u osnovnoj školi. Ispred nje nas je dočekao donator Lorenzo Gentile s prevoditeljicom koja nije željela da ju snimamo. Vidno uzrujan pokušao nam je objasniti što se dogodilo.

''Kad sam jučer ušao ovdje, oni su mene optužili da sam im poslao popišanu robu, ispričavam se. Ispričavam se, posranu robu'', objašnjava Lorenzo Gentile, donator iz Trsta.

Na Facebook profil je onda stavio video u kojem govori da je roba pobacana, a neke kutije nestale. Donirao je preko 900 kutija robe, igračaka, hrane. I za to ima dokaz.

''To je trebalo ovdje ostati dok mi u subotu ne dođemo. Nažalost, kada smo mi jučer došli, ništa nismo našli'', govori.

Dok on nama objašnjava, u to se pojavljuje predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Mošćenice, Darko Lipovac, s još dvije osobe sa željom da objasni svoju stranu priče.

''Mi smo to razvrstavali dva dana. To su došle kutije. Već su bile u poluraspadnutom stanju. Kasnije nam je vozač rekao da je to utovarano po kiši'', objasnio je predsjednik Vijeća Mjesnog odbora, Darko Lipovac.

Lorenzo je odmah i snimao razgovor svojim mobitelom što se predsjedniku Vijeća Mjesnog odbora nije svidjelo.

''On cijelo vrijeme objavljuje videa da je to sve pokradeno. Prestanite me snimati'', buni se Lipovac, a Gentile dobacuje da je ''on lud''.

Gentile je nastavio snimati, a obojica se prepirati oko objava na društvenim mrežama.

''Vi optužujete i mene i grad, optužuje ljude. Kako si može dozvoliti raditi to javno. U ovom trenutku govorim da ću ja protiv vas podnijeti prijavu'', obraća se Lorenzo Lipovcu, na što mu Lipovac uzvraća da ga slobodno može prijaviti ''ako smatra da ima ikakvog razloga za podnošenje prijave, slobodno neka je podnese''.

U jednom trenu je donator odlučio prekinuti razgovor i vratiti se natrag u automobil. Tada je Lipovcu prekipjelo.

''Njega može biti sram. Mi možda jesmo opustošeni ratom. Možda nas je potres zgnječio ovdje, ali si nećemo dozvoliti da nas ovakva banda kupuje sa smrdljivim dronjcima i da se tu ponaša kao da je osvojio Hrvatsku. Nije i u Mošćenici mu to proći neće. Ne samo u Mošćenici nego bilo gdje drugdje'', nastavio je Lipovac.

Ovo Gentileu nije prevedeno. On je ušao u svoj automobil, pa izašao još nešto pojasniti i onda su ga pitali može li ući u školu i prepoznati svoju robu. Rekao je da puno da. Prepoznaje razbacane flaše vode koje su bile donirane.

"To sam donio ja. Ali bacili su sve kao svinjama", žali se.

Nije ušao u školu, ali je opet u automobil. Vidio je onda da mu osoba koja je stigla s Lipovcem fotografira registracijske oznake što ga je razljutilo. Dolazi do teškog verbalnog okršaja.

''Zašto mi fotografiraš auto? Zašto? Nisam ja kreten. Ja sam čist. Nisam kreten'', izjavio je Lorenzo na što mu je volonter odgovorio da je ''mafija''.

Roba stigla u ponedjeljak

Nas predsjednik Vijeća Mjesnog odbora nakon Gentileovog odlaska, pušta u školu da vidimo donaciju. Iz Italije je prošli ponedjeljak stigla uglavnom obuća i odjeća, nešto igračaka, hrane...

''Ovo je od njegove donacije što se još nije podijelilo... To! Ovo je ta leća koju neće nitko, guramo ljudima u vrećice, neće. Kod nas to valjda nitko ne troši'', objašnjava Lipovac.

Pokazuje nam onda i plijesan koja se nakupila u jednoj vrećici. ''Sad vi meni recite je li to nastalo u tri dana ili se ta plijesan hvatala barem mjesec dana''.

Nakon što nam je sve pokazao sjeda i odmah pokazuje bilježnicu u kojoj je upisano kome je točno hrana otišla.

''To su spiskovi ljudi koji su to podizali, radi se o hrani. Dio je njegova roba, dio je što smo imali od ranije, karikiram, on je poslao tjesteninu koje mi nismo imali, poslao je rajčicu u paketima. I onda od svega toga stavljamo jedan paket za jednu obitelj'', objašnjava Darko Lipovac, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Mošćenica.

Lipovac tvrdi da nije znao da će donacijom stići uglavnom odjeća jer su je ionako već imali previše u tom trenutku i da dio nje nije bio u dobrom stanju.

"Nama su rekli da se radi o hrani i dječjim biciklima, ja sam striktno naglasio, ako je odjeća u pitanju... Pa pogledajte vi što je to. Mi tog imamo i previše. Svu robu kad smo raspakirali, to je tako zasmrdilo u hodniku, da je to bilo prestrašno. Od te odjeće, robe koja je došla, nije valjalo apsolutno ništa. To je roba koju ja ne bih uzeo nikome. Ne bih je i nikome dao. Čak i da nije smrdila po vlazi. To su stari dronjci'', rekao je.

Lorenzo Gentile je humanitarac iz Trsta koji ima udrugu Triestin on the Road. Odlazi u razne zemlje pogođene katastrofom i nosi pomoć. Bio je ranije u Albaniji, Grčkoj... O tome postoje vijesti i na službenoj stranici grada, ali i u lokalnim medijima. Televizija iz Trsta snimila je reportažu o prikupljanju pomoći za Hrvatsku. I sam je snimio video prikupljene pomoći u skladištu u Trstu. Vidljivo je da je prikupljeno i hrane, obuće, igračaka...

U akciji je oko transporta pomagao i predsjednik riječke udruge Slobodna Država Rijeka. Stupili smo s predsjednikom u kontakt, ali i s ljudima iz Trsta koji su prikupljali pomoć. Kažu, puno ljudi je sudjelovalo, sve se kontroliralo, neke stvari su se i prale.

Da se roba preveze u Mošćenicu iz Trsta, pomogle su i dvije Hrvatice. Natalia Vinković rodom iz Bjelovara koja živi u Italiji i novinarka Vedrana Milas.

''Kad se počelo istrpavati, čovjek me pogledao i rekao - to nije to što smo mislili da će doći. Bilo mu je neugodno jer je ispalo sasvim druga priča. I oni su rekli, ništa sad ćemo je istovarit kad je već tu. Išla sam za njim i ispričavala se'', objašnjava novinarka Vedrana Milas.

Lipovac je primio i potpisao dokument na kojem točno piše što je stiglo. Vedrana Milas se onda javila Nataliji Vinković.

''Kažu da su oni znali, da ne bi to uzeli. Jer ono previše je robe, znaš'', pokazuje Vedrana komunikaciju s Natalijom.

Je li Lipovcu rečeno da Lorenzo želi doći u Mošćenicu i onda dijeliti donacije obiteljima koje je već imao na popisu? On kaže: "Ne. Da mi je to rečeno, ne bih ga ni primio. Ako idete namjeru da dijelite, pa sjednite s tim vozačem na šleper, pa odite i dijelite".

Pitali smo novinarku Milas je li njoj Natalija prenijela da postoji taj popis obitelji.

"Ona je to prenijela, ali u ponedjeljak navečer kada je roba već došla i kada su ljudi već stajali u redu za hranu. Ja sam rekla da nemam srca njima reći da ne dobiju hranu", objašnjava.

Ali mi imamo dokaze da su i Vedrana i Natalia znale mnogo prije tog ponedjeljka da postoji popis obitelji i da treba sačekati Talijane. Odlučili smo onda provjeriti i jedan popis koji su imali donatori i drugi popis ljudi za koje se tvrdilo da im je otišao paket pomoći. Prvo tražimo ljude koji su, ako je vjerovati. bilježnici, primili hranu.

Stjepan Horvatiček iz općine Mošćenica dobio je jedan od paketa hrane. ''Paket da, solidno. Malo konzervi, malo brašna, malo ulje. Imalo je dovoljno, ako nemaš'', rekao je.

Danica Kramarić iz Mošćenice živi sama u kontejneru, i ona je dobila pomoć koja je stigla iz Italije. I obitelj Stipić, s popisa, je primila donaciju. Pokazuju nam i paket.

Osobe koje smo kontaktirali s popisa kojeg su sačinili donatori, potvrdili su nam da od službene donacije nisu dobili ništa.

''Nije ništa stiglo jer su pokrali. To je u novinama bilo", rekla je jedna gospoša s popisa.

Lorenzo je s mini-kombijem stigao za vikend. I u njemu je imao nešto robe koju je onda podijelio ljudima sa svog popisa koji nisu bili primili njegovu donaciju.

Vedrana Milas je tvrdila da je bilo govora da će doći bicikli s donacijom. Ali prema popisu s utovara kojeg imamo vidljivo je da je riječ o preko 900 paketa obuće, odjeće, deka, igračaka, hrane. Bicikli nisu popisani.

Vijest da postoji sumnja da se u Hrvatskoj dogodila krađa humanitarne pomoći iz Italije obišla je razne medije. Lorenzo Gentile nam je kazao da planira angažirati međunarodnog odvjetnika i tužiti nas. Nastao je pravi međunarodni skandal. A sve zbog loše komunikacije prije svega, ali i zbog nejasnih pravila prilikom donacija. U općini kažu da imau sustav kontrole te da se sve upisuje.

Pitali smo načelnika Stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa Tomu Medveda, može li se ovako popisivati na papiru. Kazao je da se javimo Crvenom križu. Oni su nam pak kazali da ne pišu rukom, već imaju razrađen sustav, u skladu sa zakonom.

''Svi smo pod stresom, on je došao, napravio čitavu famu oko toga, a mislim da je to sve bespotrebno. On želi neku priču napravit. Ne znam zašto i koju i kome da se opravda'', rekao je volonter Zdravko Latičić.

Dok se jasna pravila ne postave za sve koji u potresom pogođenim područjima zaprimaju humanitarnu pomoć, dokle sve ne bude transparentno, dotle svijet mogu obilaziti ove tužne scene iz Hrvatske.

''Žao mi je zbog konflikta koji se dogodio u Petrinji. Nazivali su me prevarantom, mafijašem'', žalio se Lorenzo Gentile, donator iz Trsta.

Policija je zbog svega primila prijavu za krađu humanitarne pomoći, ali i za lažno prijavljivanje krađe, te neovlašteno snimanje. Iz MUP-a su nam kazali da nije bilo neovlaštenog snimanja, a o prijavama vezanima uz krađu dostavit će se izvješće DORH-u. Dok se strasti smiruju, građani Hrvatske koji su pakete hrane primili zahvaljuju Talijanima od sveg srca.

