Ispitivanja u USKOK-u se nastavljaju. Osumnjičene se tereti da su stečajne dužnike oštetili za više od 30 milijuna kuna. Četvorii osumnjičenih određen je jednomjesečni istražni zatvor

Od ranog jutra nastavljena su ispitivanja u USKOK-u nakon kojih je stečajnom sucu Trgovačkog suda u Zagrebu, njegovoj stručnoj suradnici i stečajnim upraviteljima određen istražni zatvor od mjesec dana. Ostali su pušteni da se brane sa slobode.

Pred istražiteljima je danas bio sudac Trgovačkog suda u Zagrebu, kojeg se tereti da je zajedno s još dvanaest osoba kroz fiktivne račune izvlačio novac iz tvrtki nad kojima je provodio stečaj.

''On je aktivno iznosio obranu, odgovarao je na postavljena pitanja i dao viđenje cjelokupne situacije onako kako on smatra da je potrebno to izjaviti'', rekao je Vlado Kartelo, odvjetnik uhićenog suca.

