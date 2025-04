Puljak brani kandidatkinju kojoj je uhićen muž: "Kad se udala, nije provjeravala ima li svekar sve papire"

Iako joj je suprug priveden, saslušan i pušten u sklopu slučaja USKOK-a, Ivana Lesandrić Ninčević ne odustaje od kandidature za županicu i optužuje HDZ za podmetanje.

O toj je temi s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović razgovarao gradonačelnik Splita Ivica Puljak te je rekao da ju još uvijek podupire u borbi za Splitsko-dalmatinsku županiju.

"Ona će osloboditi Dalmaciju i to je vrlo jasno kazala. Problem u slučaju koji joj se dogodio je da, kad se udavala, nije provjerila ima li joj svekar sve papire", napomenuo je Puljak.

"Dobili su papire za rentanje na način da je njezin muž otišao kod službenika i dobio sve papire. Tako se renta u cijeloj Dalmaciji", dodao je pa ustvrdio: "Nakon šest godina je završio u zatvoru jer mu se supruga kandidirala protiv HDZ-a."

HDZ, ustvrdio je Puljak, koristi sve institucije da eliminira političke protivnike.

Što je s kućom Ivice Budimira?

Komentirao je i slučaj ilegalno izgrađene kuće Ivice Budimira, šefa Hrvatskih cesta i potpredsjednika splitskog HDZ-a.

"On je gradio u zoni za društvene namjene i ona se tamo ne može legalizirati. Ministarstvo ne može napraviti ništa drugo nego odbiti legalizaciju", rekao je.

Ivica Puljak i Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Reporterka ga je pitala znači li to da će 15 kuća koje su tamo izgrađene biti srušene.

"To treba riješiti na način na koji to insititucije rješavaju. Andrej Plenković je znao za to i opet ga je imenovao šefom Hrvatskih cesta. Svi su znali za to, znao je cijeli Split", smatra splitski gradonačelnik, koji je dodao da su te kuće i prijašnje vlasti odbijale legalizirati.

Hoće li dobiti još jedan mandat?

Iako je Grad Split većinski vlasnik Hajduka, Puljak je rekao da se u upravljanje klubom ni u njegove financije ne miješa.

"Mi o tome razgovaramo, ali mi se ne miješamo u upravljanje. Mislim da neće doći do problema i da ćemo ove godine biti prvi", napomenuo je.

Ivica Puljak, gradonačelnik Splita Foto: DNEVNIK.hr

Ako pobjedi na izborima, Bojan Ivošević će mu ponovo biti zamjenik.

"Mi smo zaista napravili izvrsne stvari za grad i tražimo od građana da nam daju još jedan mandat", rekao je te dodao da nema opasnih protukandidata.

"Ima nekoliko kandidata koji imaju šanse za drugi krug, ali rekao bih da je skoro sigurno da ćemo nastaviti voditi grad i mislim da je to dobro za Split", zaključio je Puljak.

