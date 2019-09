O Damiru Škari se u posljednjih desetak dana moglo čuli mnogo: od njegova poslovanju do detaljima istrage o njemu. Međutim, njegove su žrtve samo Provjerenom ispričale što su zbog njega prošle. Počelo je s hrabrom ženom koja nam je ispričala detalje silovanja, a sada donosimo priče još dvije žrtve. One ga, kao i svi ostali, nisu prijavile policiji. Sada, kada, cure odvratni detalji njegova ponašanja, ispada da su za njegove zločine svi znali.

Izvan radnog mjesta, Autokluba Siget, Damira Škaru se doživljavalo kao pristojnog gospodina. Bio je bivši boksački šampion, političar, ugledan, vjernik i domoljub. To je mislila i jedna njegova bivša, anonimna suradnica: "Ima jako puno veza u policiji, sudstvu, gradskom poglavarstvu, državi i svi ga iz nekog razloga vole."

Njegova bivša tajnica prva se suprotstavila takvoj percepciji te je o svemu progovorila za Provjereno: "On je mene doslovno napao s leđa, primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak", ispričala nam je.

Bivša tajnica Damira Škare (Foto: Dnevnik.hr)

Zatim joj je, nastavila je, rekao "da nemam ja što govoriti da prekine" i da će s njom raditi što god želi: "Budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te", rekao joj je. Ona je potom pokušala pobjeći, a on joj je zabio ruku ispod haljine i gurnuo ruku u gaće: "Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane. Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje."

"Strah me bilo, vidim da je panika među curama"

Nakon njezine ispovijesti, podigla se neviđena prašina, a nama se javilo još žena, koje su imale slično iskustvo. Jedna nije htjela pred kameru, ali nam je njezina majka opisala što joj se usred bijela dana dogodilo na radnom mjestu.

"Rekao joj je: 'Ja bih tebi lizao p***u dok ne svršiš i i ti bi u sekundi svršila. Ona se zgrozila, sva se preznojila. 'Strah me je bilo, vidim da je panika među curama'", ispričala je majka djevojke.

Majka djevojke koju je Damir Škaro seksualno maltretirao (Foto: Dnevnik.hr)

To joj je rekao prije otprilike godinu dana. Na njezino je radno mjesto dolazio redovito. "Ja bi tebe j***o da ti sedam dana ne bi stajala na nogama, da ne bi mogla na noge stati", rekao joj je i, iako nije bila sama kada joj je to rekao, nitko se protiv Škare nije usudio išta reći.

"Ona je o tome meni šutjela jer se boji. Bojala se onog trenutka kad je vidjela reakciju ostalih cura na samo njegovo prisustvo: 'Mama, ti ne bi mogla vjerovati da se čovjek može pretvoriti u čudovište u roku par minuta'", ispričala nam je njezina majka.

Tek kada je vidjela da je uhićen, odlučila je progovoriti.

"Došla mi je samo s mobitelom i rekla da su ga ulovili. Ja sam ju pitala tko je taj čovjek jer mi nikada nije ništa pričala. 'Pa znaš, on je meni govorio ružne riječi, meni je neugodno pred tatom govoriti. Ispričat ću ti kad budemo same, čak me je sram i tebi reći.' Nije mi više ništa htjela govoriti. Ona se boji, nju je strah", rekla je majka.

Rekao joj je da dobro boska i da bi trebala pripaziti na kćer

Spomenuta djevojka nije jedina koju je strah spriječio da Škaru prijavi policiji. Isto se dogodilo njegovoj bivšoj vanjskoj suradnici koja je za njega radila samo mjesec dana, za što joj on nikada nije platio.

"Nakon što sam u par navrata zatražila i pismeno i usmeno da plati te usluge, Damir Škaro je rekao da sam samohrana majka, da dobro boksa i da bih trebala malo paziti na svoju kćer. Nakon toga me bilo strah za mene i za kćer i odustala sam od bilo kakvih potraživanja", ispričala nam je Škarina bivša suradnica.

"Nije zazvučala kao prazna riječ. Bilo je jako ozbiljno, prepala sam se", dodala je te nam objasnila da na policiju nije pomišljala jer je "on već prijetio s tim da ima jako puno veza u policiji".

Bivša vanjska suradnica Damira Škare (Foto: Dnevnik.hr)

Bez uvijanja, rekao joj je što misli: "Da bih trebala paziti što pričam i s kim razgovaram jer će me uništiti ako ga u bilo kojoj prilici spomenum. A kad ti se netko prijeti djetetom osjetiš žalost jer si sam, a onda i bijes, ali strah je puno jači i ne podzimaš apsolutno ništa."

Zašto ga nisu prijavile policiji?

Mnogo toga zajedničkog je u svjedočanstvima ovih dviju žena s onime što je proživjela tajnica koja ga je prijavila.

"Zašto nisi odmah prijavila? Zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se dogodilo. Tata je htio da odmah idemo na policiju, ali mene je bilo strah i sram", ispričala nam je napadnuta žena.

Uobičajeni je to obrazac ponašanja žrtava, pojasnila nam je Senka Sekulić Rebić, psihologinja Ženske sobe.

"Jedan od razloga zbog kojeg žene ne prijavljuju su reakcije okoline i jedna od reakcija su neprimjereni, neupućeni i paušalni komentari koje često možemo vidjeti nakon što se objavi određena vijest", rekla je.

Senka Sekulić Rebić, psihologinja Ženske sobe (Foto: Dnevnik.hr)

Osim toga, postoji i strah od počinitelja, "pogotovo ako se radi o počinitelju koji ima utjecaj u javnosti, ali i zato što često prijete za vrijeme počinjenja kaznenog djela", dodala je Sekulić Rebić.

U slučaju žene koju je Škaro napao to se i dogodilo: "Kad sam otišla doktorici, kad je prijavila policiji, odmah ujutro tog dana oko 14:50 mi je stigla njegova poruka: 'Kako su ti djeca?'"

Poruka Damira Škare (Foto: Dnevnik.hr)

Tko zna kako bi uopće prijava od Škarine tajnice završila da o tome nismo obaviješteni. Naime, istog dana kada je prijavljen je prvo je poslao poruku, a zatim otišao u BiH. Dok je bio odsutan, preko zajedničkog poznanika stigla joj je ponuda od 80 tisuća eura da sve zaboravi.

"Dovela sam se do situacije u kojoj mi je ukazivao da je on vrlo jak i moćan čovjek, da prekinemo tu priču i da uzmem to što mi nudi i nastavim život sa svojom djecom", rekla nam je.

"Poznat je po tome da je agresivac i da ima veze"

Na njegovu ponudu nije htjela pristati i on je prošle srijede uhićen, a prije tjedan dana mu je određeno mjesec dana istražnog zatvora. A koliko se osjeća moćnim, pokazao je putem odvjetnika, koji je pokušao zabraniti emitiranje Provjerenog.

"Mi smo i zbog toga stavili prijedlog, odnosno privremenu mjeru da se današnje najavljeno emitiranje Provjerenog, mislim da će biti na Novoj TV, zabrani jer svatko od nas ima pravo na obranu i svi smo nevini dok god postupak nije dovršen", rekao je Krešimir Krsik, odvjetnik Damira Škare.

Oporba je ispovijest tajnice bivšeg HDZ-ovca iskoristila za političke poene.

"Tko iz policije štiti osobu optuženu za silovanje i koja je uloga u tome samog ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića? Budite sigurni, Davor Božinović kao ministar unutarnjih poslova je sve znao od prvog dana, a samim time znao je sve i predsjednik Vlade Plenković", rekao je predsjednik SDP-a Davor Plenković.

Istovremeno, premijer Andrej Plenković tvrdi da izjave o znanju o seksualnom napadu nisu istinite: "Bernardić još jednom laže, dezinformira, zagađuje komunikacijski prostor neistinitim tvrdnjama i neisitnitim informacijama."

U obranu policije je stao Nikola Milina, glavni ravnatelj policije: "Prema svim informacijama kojima sada raspolažem, ne postoje indicije da je iz policijskog sustava bilo curenja informacija."

Damir Škaro (Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL)

Bivša tajnica Damira Škare sada čeka poziv DORH-a te će ponovno dati svoj iskaz. Isto će učiniti i druge dvije zaposlenice. Damir Škaro je sada u pritvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

"Damir Škaro je poznat po tome da je agresivac, da ima jako puno veza po gradu i u cijeloj državi i ne čudi moj strah od njega i od njegovih prijatelja, poznanika i sljedbenika koji ne prezaju ni pred čime", rekla nam je njegova bivša vanjska suradnica.

Protiv njega su podnesene dvije kaznene prijave, jedna za silovanje i jedna seksualno uznemiravanje.

Postupak protiv Škare je u tijeku i trenutno se čeka odluka suda.

