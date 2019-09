Godinama kruže priče o bivšem saborskom zastupniku, seksualnom zlostavljaču. Sve do ove hrabre žene koja mu se odlučila suprotstaviti, sve je bilo obavijeno velom tajne. Ona je prije mjesec dana uplakana, uplašena, posramljena nazvala reportera emisije Provjereno Ivana Čorkala. Rekla mu je da je silovana na radnom mjestu, Autoklubu Siget, a silovao ju je šef Damir Škaro. Samo nekoliko sati nakon što je prijavila silovanje Škaro joj je poslao prijeteću poruku Uhićen je 25. dan nakon prijave.

Za nju to je bila radna subota, kao i svaka do tada. U najvećem hrvatskom autoklubu zaposlila se prije dva mjeseca. Na njegovom je čelu boksač, osvajač olimpijske bronce, bivši HDZ-ov saborski zastupnik.

Sjedila je preko puta njega. Kada su završili, ustala je i krenula prema izlazu. ''On je mene doslovno napao s leđa. Primio me oko struka, nabio me na sebe i u tom trenutku mi je ruku stavio u grudnjak'', govori.

Fizički neusporedivo jači, bivši boksački olimpijac nije posustajao u namjeri da dobije što želi. ''Obje mi je ruke stavio iza leđa, stavio me u klinč. Lijevom rukom je držao moje obje ruke, situacija je bila da se nisam mogla istrgnut. Molila sam ga da prestane'', rekla je. No, on se na vapaj nije obazirao.

''Radit ću što ja hoću''

''Onda mi je rekao da nemam ja što govorit da prekine. 'Ja ću raditi što ja hoću. Budeš li nastavila, bacit ću te na krevet i silovat ću te'. Ja sam se pokušala izvući. Međutim, zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo mi ruku u gaće. Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući. Rekla sam mu da prekine, da stane... Što sam ja više dolje klizila, to mi je zadirao prste još dublje'', ispričala je kroz suze Škarina žrtva.

Što se više odupirala, to je bio agresivniji. ''Kad sam se uspjela iščupati rekla sam mu da odlazim i da je naša suradnja gotova. Ja sam doslovno izgubila svijest. Kako sam se iščupala ne znam'', rekla je. Nekako je ipak uspjela. Na svoju sreću jer u glavi joj se tada samo vrtilla njegova prijetnja da će je silovati. No, to je već i učinio.

Odvjetnik Damira Škare traži da se zabrani emitiranje večerašnje emisije Provjereno

Damiru Škari određeno mjesec dana istražnog zatvora: Zadržan zbog ova dva kaznena djela

Krivnju je, nažalost, tražila i u sebi. ''Veliku većinu svaljujemo na sebe. Ja znam da to nije ispravno, ali tako to doživljavam. Jesam li nešto krivo napravila, rekla... Znam da nisam. Ja nikad njemu nisam dala dozvolu ni za što. Za tako nešto treba dozvola, treba se reći da'', rekla je žrtva.

Čula je da nije jedina. Zaposlenice su, prema našim saznanjima, nerijetko iz boksačeva ureda izlazile uplakane. Ekipa Provjerenog nekoliko ih je kontaktirala, ali nisu htjele pred kameru, pa čak niti anononimno. Strah je ipak jači.

''Znam da smo se dogovarale da se u 16 sati okupimo u uredu i da zajedno idemo doma, da ni jedna ne ostane sama s njim jer smo ga se bojale, da nam nešto ne napravi. Cure su mi pričale da ih je napadao. Svašta je radio'', govori žrtva.

Moć, političko zaleđe, novac i fizička snaga

Moć, političko zaleđe, novac, fizička snaga – sve to utjelovljuje lik Damira Škare. Nakon sportske karijere, posvetio se podueztništvu i politici. Bio je predsjednik HDZ-ovog maksimirskog ogranka i saborski zastupnik. Doktorirao je ekonomiju u Rijeci.

Kako na društvenim mrežama, tako i u stvarnom životu, ističe dobre odnose s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, koja mu je, doznaje Provjereno, napisala i predgovor knjige. Na upit ekipe emisije Provjereno oko toga, iz ureda Predsjednice nije stigao odgovor.

Škaro je blizak i premijeru Andreju Plenkoviću, ali više od svega ističe ljubav prema Bogu. Velik broj njegovih objava na Facebooku vjerskog je karaktera. Naglasak stavlja obitelj, iako iza sebe ima tri propala braka.

Nitko mu se ne usudi suprotstaviti

Kada su mu 2006. godine, u jeku bitke za prevlast u autoklubu Siget, najvećem ju Hrvatskoj, zapaljena dva automobila, za to je javno optužio tadašnje čelnike HAK-a. "Ako nemam u sportu problema, ako nemam u znanosti, imam tu. Svi moji poslovi su legalni. Jedino sam s 10 strana tužen od Družaka i Bikića i jedino od njih mogu očekivati ovo'', rekao je tada Škaro.

Nitko mu se, do žene iz ove priče, nije usudio suprotstaviti, a i ona se na to jedva odlučila. ''Zato što se tog čovjeka bojim, za sebe i za svoju djecu, da meni ili njima nešto ne napravi. Rekla sam svojim roditeljima što se desilo. Tata je htio da odmah idemo na policiju, ali mene je bilo strah i sram'', govori.

Na uhićenje Damira Škare reagirali iz Ureda predsjednice: ''Svaka žena treba prijaviti nasilje''

Ipak, skupila je hrabrosti. U ponedjeljak je otišla kod doktorice u želji da joj otvori bolovanje, ali liječnica je shvatile o čemu je riječ. Za nju dvojbe nije bilo – uslijedila je prijava policiji, a za žrtvu nova trauma jer su sve doznala i njezina djeca. ''Plakali su skupa sa mnom. Riječi od malenog u autu su bile: 'Mama, što nisam stariji da te zaštitim''', rekla je.

Bivši saborski zastupnik, dobro povezan u svim sferama društva, brzo je doznao što se događa. Informacija o prijavi stigla je do njega samo nekoliko sati nakon što je žrtva izašla iz policije. ''Tog dana kad sam otišla doktorici, kad je prijavila policiji, odmah tog dana oko 2:50 mi je stigla njegova poruka 'Kako su ti djeca?''', kaže žrtva koja se ni u jednom trenutku nije osjećala zaštićenom.

O uhićenju Damira Škare oglasio se Autoklub Siget: "Radi se o osobi visokih menadžerskih sposobnosti"

S razlogom je imala taj osjećaj. Silovanje se dogodilo 10. kolovoza. Dva dana poslije prijavila je policiji, a žrtva je s reporterom Provjerenog razgovarala 13. dan. Do tog trenutka, policija mu nije ušla u trag. Nisu ga čak ni telefonski kontaktirali, već mu je putem tajništva autokluba poručeno da se javi policiji.

Točno tri tjedna od prijave policiji, ekipa Provjerenog ponovno je razgovarala s žrtvom. U međuvremenu se štošta odigralo. Policija je za Škarom raspisala tjeralicu jer ga na poznatim adresama u Zagrebu nisu mogli pronaći. No, Provjereno je doznalo gdje je. Hrvatsku je napustio istog dana kada je silovanje prijavljeno policiji. Otišao je u Bosnu i Hercegovinu 12. kolovoza u 18:50. I nije se vratio. Cijelo je vrijeme aktivan na Facebooku, ali i u pokušaju zataškavanja.

Nudili joj novac za šutnju

''Gospodin je naglasio u jednoj rečenici možemo li kako pomoći i ja sam to definitivno shvatila kao nekakvu pomoć financijsku ili nešto, da se cijeli taj slučaj zataška. Nakon toga se pojavljuje naš jedan zajednički poznanik koji mi je rekao da su ga kontaktirali. Otvoreno mi je to priznao i nudili su pozamašan iznos'', ispričala je žrtva.

Za šutnju joj je ponuđeno 80 tisuća eura, a uslijedila je i jasna poruka ''da je on vrlo jak i moćan čovjek, da prekinemo tu priču i da uzmem to što mi nudi i nastavim život sa svojom djecom''.

Damira Škaru ekipa Provjerenog uspjela je kontaktirati telefonski. Veza je ubrzo prekinuta, a Škaro se na telefon više nije javljao. Pozive je preusmjerio na ured Autokluba Siget, gdje je poručeno da će biti dostupan u četvrtak. No, on je u srijedu uhićen na graničnom prijelazu kada se iz BiH vraćao u Hrvatsku.

Promjene počinju kao pojedinačni čin hrabrosti

HDZ se odmah ogradio od njega i osudio čin, kao i Predsjednica. Protiv njega su podnesene dvije kaznene prijave – jedna za silovanje i druga za seksualno uznemiravanje. Određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke.

Sve velike društvene promjene počnu kao pojedinačni čin hrabrosti. Ova je žena svoju hrabrost dokazala, a njezina djeca i obitelj imaju itekako razloga biti ponosni zbog ovoga što je učinila. Radeći ovu priču posljednjih mjesec dana, ekipa Provjerenog kontaktirala je i druge žrtve Damira Škare. Međutim, one nisu bile spremne istupiti u javnost. Zato vas sada pozivamo sve koje ste proživjele njegova poniženja, uznemiravanja, seksualna zlostavljanja – vrijeme je da prestanete šutjeti, neka svi čuju i vaš glas.

