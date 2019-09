Nitko se iz HVIDR-e još nije oglasio o sve većem broju slučajeva nasilja nad ženama. Zbog optužbi za silovanje, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i olimpijac Damir Škaro bit će 30 dana u pritvoru u Remetincu, a njegov odvjetnik je zatražio zabranu emitiranja emisije Provjereno Nove TV. Kako je izvijestio reporter Provjerenog Ivan Čorkalo, u nastavku istrage bit će ispitane još dvije žene koje su, navodi se, bile žrtve nekog oblika zlostavljanja.

Damir Škaro u četvrtak ujutro je ušao u županijski sud u Velikoj Gorici u pratnji policajaca, a s njima poslijepodne i otišao ravno u istražni zatvor. Na ranijem ispitivanju u županijskom državnom odvjetništvu porekao je optužbe i aktivno se branio. No, sudac je procijenio da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke.

Žrtva koja je progovorila za Provjereno zadovoljna je, ali strah nije nestao. ''S obzirom na to da su prijetnje stizale i putem posrednika, a on je, kao što sam već rekla, vrlo moćan čovjek koji ionako ne bi bio neposredan izvršitelj bilo kakvog zla na štetu moje djece i mene. Ionako bi to napravio netko po njegovom nalogu, sigurna sam u to. Malo je lakše, ali strah je i dalje tu'', rekla je reporteru Provjerenog Ivanu Čorkalu.

Policija će ispitati još dvije žene

''Sada slijede daljnje istražne radnje. Žrtva koja je prijavila silovanje do sada je ispitana samo u krim policiji, a u idućim danima ju čeka novo ispitivane ili u DORH-u ili kod suca istrage gdje će morati ponovno proživjeti ono što je proživjela tog 10. kolovoza. Isto tako, u daljnjem tijeku istrage trebale bi biti ispitane još dvije žene koje su, prema navodima, bile žrtve nekog oblika zlostavljanja'', izvijestio je za Dnevnik Nove TV Čorkalo.

Ivan Čorkalo je tijekom dana kontaktirao i majku jedne od žena koja tvrdi da je bila suočena sa zlostavljanjem od strane Damira Škare, ali izvan radnog mjesta, odnosno izvan Autokluba Siget.

Odvjetnik tražio zabranu emitiranja Provjerenog

Škarin odvjetnik Krešimir Krsnik nije govorio o detaljima jer je postupak tajan, ali je zato zatražio od Županijskog državnog odvjetništva da zabrani emitiranje epizode Provjerenog za koju je snimljem prilog o Škari. Usput je novinarima zaprijetio kaznenim prijavama.

Reakcije stižu sa svih strana. Predsjednica je osudila svaki oblik nasilja, a reagirao je i premijer i ministri. ''Govorim o tome da smo svaki slučaj nasilja em osudili em sankcionirali kasnije na stranačkoj razini. Ja, nažalost, nemam uvida tko što radi u svom privatnom životu niti to mogu znati niti bi vi da ste slučajno predsjednik HDZ-a to mogli znat'', rekao je premijer Andrej Plenković.

Tri tjedna bio nedostupan policiji

''Najoštrije oduđujem svaki oblik i vrstu nasilja, osobito ako se radi o seksualnom nasilju nad ženama djecom i svim ranjivim skupinama'', rekla je Vesna Bedeković, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

''Neka institucije rade svoj posao i to ćemo pričekati'', poručila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Sve je počelo najavom prve epizode 13. sezone emisije Provjereno u kojoj je žrtva, zaposlenica čelnika Autokluba Siget, iznijela tvrdnje da ju je Škaro silovao na javnom mjestu, prijetio te nudio mito za šutnju. ''Pokušala sam se istrgnut. Obje ruke mi je stavio u klinč. Ja sam se pokušala izvući, međutim zabio mi je ruku ispod haljine, gurnuo ju je u moje gaće. Najgore od svega je što se nisam uspjela izvući'', ispričala je za Provjerenog. Sve se dogodilo još 10. kolovoza, a prijavljeno je dva dana kasnije.

Nakon toga, Škaro je tri tjedna bio nedostupan policiji, a za njim je raspisana tjeralica. Uhićen je u srijedu na ulazu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

