Produženi vikend na obali vruć, na kopnu ugodniji, no tu je i upozorenje meteorologa

Nije se mijenjala sinoptička slika Europe. Fronte se nalaze nad Atlantikom i sjeveroistokom kontinenta, dok nad Ujedinjenim Kraljevstvom imamo jaku anticiklonu koja tamo donosi stabilno i vruće vrijeme uz prvi toplinski val ove sezone. Ta anticiklona zahvaća i druge predjele Europe, pa tako i naš donoseći sunce i toplinu.



Tako će sutra prijepodne u Hrvatskoj biti većinom vedro. Rano ujutro je na kopnu lokalno moguća magla, osobito uz Savu i Unu.

Na obali će pak puhati slaba bura. U unutrašnjosti će jutro biti pomalo svježe, od 13 do 17, a na obali toplo, 21 do 24 Celzijeva stupnja. No, temperatura će posvuda brzo rasti.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i vruće, samo uz malo oblaka. Temperatura oko 31, vjetar cijeli dan slab, a onda će kasno navečer, nakon 21 sat, zapuhati malo jače, umjeren do jak sjeverac. I tad može biti kraćih lokalnih pljuskova uz slovensku granicu.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vruće. Od sredine dana uz malo oblaka. Puhat će slab vjetar, promjenjiva smjera. Tek će oko ponoći, zapuhati umjeren sjeverac. Temperatura će poslijepodne biti oko 31.



U Istri, Primorju i na Kvarneru četvrtak će biti pretežno vedar i vruć. Temperatura će biti oko 31, no puhat će slab do umjeren maestral koji će barem malo olakšavati tu vrućinu.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Pri tome u Gorskom kotaru postoji mala mogućnost za lokalne pljuskove, kako poslijepodne tako i navečer. I ovdje će biti toplije nego danas, s temperaturom između 27 i 29.



I u Dalmaciji će biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Poslijepodne su u unutrašnjosti ponovno mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, češće uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će umjeren maestral i bit će vruće – između 29 i 33.



UV indeks će sutra u cijeloj Hrvatskoj biti vrlo visok. Nećemo imati puno oblaka, a i sad smo već sasvim blizu ljetnog solsticija, kad zrake sunca stižu pod najvećim kutom na Zemljinu površinu pa je sunčevo zračenje jako i sredinom dana lako je dobiti opekline, a treba čuvati i oči. Najbolje je izbjegavati izlaganje suncu između 10 i 16 sati.

Vrijeme idućih dana

I sljedećih će dana na kopnu biti sunčano. U petak malo vjetrovitije, ali zbog toga i ugodnije. Od subote će vjetar oslabjeti, jutra će biti svježa, ali danju zato sve toplije, pa će u nedjelju ponovno postati vruće s temperaturom do 30.



I na Jadranu sunčano, ovdje često i vedro. U petak će puhati umjerena do jaka bura, pod Veebitom s olujnim udarima, no već će u subotu slabjeti, a u nedjelju će opet zapuhati maestral. Noći će biti tople s temperaturom oko 22, a dani vrući, oko 31.



Znači, produljeni vikend u cijeloj će Hrvatskoj biti sunčan. Samo rijetko i lokalno će biti kraćih pljuskova, i to sutra i prekosutra. Na obali će pri tome biti vruće, a u unutrašnjosti ugodnije. No, treba računati na vjetar. Petak će biti pomalo vjetrovit u cijeloj zemlji, na moru će puhati bura koja će još malo ohladiti more.