Tri godine nakon potresa konačno je dočekao obnovu, ali sve je stalo zbog muljanja radnika. Sve prijavio Ministarstvu koje mu dalo sulud odgovor

Nakon potresa, na obnovu kuće morao je čekati čak tri godine, a kad je ona konačno i krenula, morao ju je stopirati. Majstori su preskakali ključne korake, konstrukcijska oštećenja htjeli su samo površinski sanirati, izostavljali su dio materijala. Jednostavni rječnikom, kada bi se uopće i pojavili na terenu - "fušali su".

Država snosi trošak obnove, bira izvođača i projektanta. Logično bi bilo i da kontrolira kako se radi. No Dragutin Ocvirek iz Petrinje umjesto inspekcije, dobio je očitovanje izvođača i odgovor od ministarstva kakvom se nije nadao. Ili će pristati na nastavak radova ili se obnova smatra završenom.

"Oni su trebali nivelirati taj krov, tako piše u elaboratu. Nivelirati grede koje su trule i oštećene promijeniti. Oni su samo to htjeli pregletati, ništa raditi, nego samo da pregledaju. Kako se kuća sliježe, pukla je ta deka, odvojilo se cijeli taj zid", ispričao je Ocvirek.

Dragutin Ocvirek samo je jedan od mnogih koji tri godine čekaju obnovu od potresa. No čini se da bi i ovaj Božić mogao dočekati u doniranoj kamp kućici jer radovi koji su započeli na njegovoj kući ne idu kako treba, priču donosi reporterka Provjerenog Jelena Rastočić.

"Što ukažeš u elaboratu koji sam ja potpisao, koji će oni naplatiti danas - sutra od države, ništa se po tome ne radi", rekao je Ocvirek i dodao da je bilo još prigovora od drugih, ali da je riječ o zanemarivom broju.

No, Dragutinu obnova njegovog jedinog doma, nije zanemariv problem. Od začepljenog dimnjaka, trulih greda, zidova koji su popucali, a koji se prema njegovim riječima ne saniraju kako bi trebali. Pa se pita, vjerojatno ne samo on, radi li se u obnovi na štetu građana i države koji sve to na kraju plaćaju?

Od potresa iz prosinca 2020. Dragutin živi u kamp kućici. U njoj ima krevet, stol, strujni radijator, ali nema sanitarni čvor. Desetak je kilometara od svoje kuće u Petrinji. Bavi se poljoprivredom i čeka obnovu i povratak svojoj kući.

Ministarstvo je za njegovu kuću odobrilo nekonstrukcijsku obnovu, napravljen je nalaz oštećenja, elaborat i troškovnik. Radovi su započeli prije tri mjeseca.

"Oni su započeli raditi, dolazili su u jedno šest, sedam navrata, bili po pola sata, sat vremena", poručio je Ocvirek.

No s prvim radovima odmah su nastali problemi.

"Ostavili su to raskriveno i onda je udarila kiša te je probilo dolje. Kiša je uništila namještaj i cijelu sobu. Sve je propalo", napomenuo je Ocvirek.

Dimnjak je ojačan gredama, sazidan, ali ga je šuta, kako Dragutin pokazuje, cijelog ispunila. Uspoređuje što je na papiru i što u stvarnosti napravljeno. Krov se trebao nivelirati, u elaboratu se čak spominje i novi limeni krov, ali su mu rekli promijeniti samo dio crijepa na južnoj strani krova. Kada su sanirali pukotine između zidova i stropa, ponestalo im je, kaže, mrežice pa su nastavili bez nje.

Koliko je važno napraviti i manji konstrukcijski zahvat ako je potreban, iako je u ovom slučaju riječ o nekonstrukcijskoj obnovi, ekipa Provjerenog ragovarala je s iskusnim petrinjskim arhitektom i inženjerom Davorom Salopekom.

"Mi smo imali slučajeva da smo u toj nekonstrukcijskoj obnovi napravili neke paralelno konstrukcijske zahvate jer ne možemo staviti da stvar ostane labilna", objasnio je Salopek. Na pitanje koliko je opasno izostaviti tako nešto odgovorio je: "Ne, ne, ja nisam izostavljao, to se u principu ne izostavlja."

Zato postoje izvantroškovnički zahvati jer se često težina problema razotkrije tek u procesu rada. No u elaboratu i troškovniku projektant je ta oštećenja izostavio i pripisao drugom uzroku, a ne potresu.

"Ne znam samo tko će potpisati da ta kuća može više izdržati potres od pet, a ne onaj što je bio nekada", kazao je Ocvirek.

Sve radove su, kaže nam Dragutin, obavljali prolazeći kroz kuću bez zaštite namještaja i bez skele, iako im ona piše u troškovniku.

Zašto je napisao, a ne radi prema napisanom, ekipa Provjerenog pokušala je upitati projektanta Rajka Kolarića. Nazvali su ga, nasmijao se i rekao da nazovu kasnije, a kasnije se nije više javljao.

Zato je Dragutin, kada su oštećenja koja su u početnom nalazu označena kao konstrukcijska, htjeli samo pregletati, blokirao radove. Zatražio državu da dođe u kontrolu.

"Tu u Petrinji kad sam išao pitati ima li kontrole ispred države, nema nikoga", rekao je Ocvirek.

Je li moguće da obnova u kojoj je država ugovaratelj, u kojoj bira projektanta i izvođača radova, a koristi novac iz Europske unije, nema sustavnije kontrole, ekipa Provjerenog pokušala je saznati od Ministarstva.

"Odgovoran na gradilištu je ovlašteni stručni nadzor i on je odgovoran za provedbu. Također operativni koordinator koji je spona između ministarstva i svih sudionika u gradnji također kontrolira na koji način se izvode radovi", napomenuo je Domagoj Orlić, državni tajnik Ministarstva graditeljstva.

Nezadovoljni korisnik se, kaže, može obraditi operativnom koordinatoru i Ministarstvu. Dragutin je pisao baš Ministarstvu, a oni su jedino tražili očitovanje izvođača koji je napisao da radi sve prema projektu, i to je bilo to. Rečeno mu je da ako ne pristane na nastavak radova, da se obnova smatra dovršenom.

