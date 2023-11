VIDEO/FOTO Jutro nakon nereda u Dublinu: Prosvjednici traže deportaciju migranata, podržava ih i poznati irski sportaš

Nakon što se ispred škole u Irskoj dogodio napad u kojem je troje djece i jedna žena ozlijeđeno, prosvjednici su sinoć u Dublinu zapalili autobuse i tramvaje i uništili izloge dućana. Policija i političari pozvali su na smirivanje situacije nakon eskalacije nasilja do kojeg je došlo u četvrtak popodne na mjestu incidenta.

Prosvjednici su se sukobili s policijom, palili baklje, a neki od njih bacali su stolce iz kafića. Policija je napravila kordon oko zgrade irskog parlamenta, a u trenutku najvećih nereda na ulicama glavnoga grada irske bilo je više od 400 policajaca. Nekoliko njih je napadnuto, ali niti jedan nije ozbiljno ozlijeđen.

Napadač je, objavljeno je, imigrant iz Alžira, a prosvjednici su tijekom nereda uzvikivali: "Vratite ih natrag!", pozivajući pritom na deportaciju migranta.

Irska ministrica pravosuđa Helen McEntee ustvrdila je da su prizori iz Dublina "nepodnošljivi" i da se "razbojnički i manipulativnim elementima ne može dopustiti da koriste ovu strašnu tragediju da uzroku nerede".

Do nasilnih je nereda došlo nakon što su troje male djece i jedna žena napadnuti na sjeveru Dublina. Žena i petogodišnja djevojčica zadobile su teške, a petogodišnjak i šestogodišnjakinja blaže ozljede. Policija je uhitila 50-godišnjaka, koji je također ozlijeđen u napadu, a Harris je rekao da je još prerano da bi se odredio motiv napada.

Napad se dogodio dok su djeca izlazila iz škole. Prolaznici su razoružali muškarca i bacili ga na tlo, a neki su ga i udarali.

"Nisam uopće donio nikakvu odluku, bio je to čisti instinkt i sve se dogodilo u sekundi. Pao je na tlo, nisam vidio kamo je nož otišao, a onda su se i drugi ljudi uključili", ispričao je Ciao Benicio, dostavljač podrijetlom iz Brazila.

"Ljudi su bili tamo, ali nitko nije mogao ništa jer je on bio naoružan, a ja sam imao kacigu i znao sam da je mogu koristiti kao oružje", rekao je za Journal.

Do napada je došlo oko 13:30, a postrojba garde za javni red i mir raspoređena je u blizini kordona mjesta zločina oko trga Parnell i ulice O'Connell oko 18:30, kad su se prosvjednici počeli sukobljavati s policijom.

Kako je nasilje eskaliralo, zapaljeni su automobil garde, tramvaj i nekoliko autobusa u ulici O'Connell, a na mostu O'Connell zapaljeni su autobus i automobil. Izgrednici su opljačkali trgovinu u ulici O'Connell te bacali boce na policajce. U nizu koordiniranih pritisaka gardisti su rastjerali veliki dio gomile na obližnje ulice.

Obraćajući se medijima u četvrtak navečer, policijski povjerenik Drew Harris pozvao je na smirenost i protivio se širenju dezinformacija. Ustvrdio je da neki pojedinci koriste tragični događaj "za svoje ciljeve i huligansku frakciju koja je zainteresirana samo za nanošenje štete i kaosa u središtu grada i koristi priliku i za to".

"Imamo potpunu luđačku huligansku frakciju vođenu ideologijom krajnje desnice, a zatim i ovu razornu tendenciju uključenu u ozbiljno nasilje", rekao je.

Na nerede se osvrnuo i irski predsjednik Michael D. Higgins.

"Ovaj užasni incident stvar je garde i to što su ga iskoristile ili zloupotrijebile skupine s ciljem napada na načelo društvenog uključivanja zaslužuje osudu svih onih koji vjeruju u vladavinu prava i demokraciju", napomenuo je.

Međutim, ima i onih koji su prosvjednike podržali, a među njima je i irski MMA borac Conor McGregor.

"Irska, mi smo u ratu", napisao je na platformi X jučer popodne, a nakon nereda je dodao da "žanješ što si posijao". McGregor je također, odgovarajući na pitanje što bi se trebalo dogoditi napadaču, napisao: "Mučenje i smrt."

