Gdje je novac od dubrovačkih zidina? "Ni meni do kraja nije jasno"

Oko potrošnje milijuna eura, ovog puta na istoj strani, našli su se bivši i sadašnji gradonačelnik. Nije im jasno gdje se ulaže zarađeni novac od dubrovačkih zidina.

"Mislim da je to nešto trulo", rekao je na Gradskom vijeću Andro Vlahušić, gradski vijećnik, a s njim se složio i sadašnji gradonačelnik Mato Franković: "Ni meni do kraja nije jasno to njihovo izvješće".

Prihod od ulaznica za dubrovačke zidine prošle godine je bio 110 milijuna kuna. Gradu ide 60 posto tog novca, a udruzi koja upravlja zidinama ostaje 40 posto. A kamo točno ide taj novac?

