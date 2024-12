"Nikada nisam mislio da ću završiti u ovome gradu. No nakon obiteljskih problema završio sam u vinkovačkom domu za nezbrinutu djecu. Ono što je trebalo trajati nekoliko dana pretvorilo se je u četiri godine", ispričao je Toni za Poziv Dnevnika Nove TV.

"Suživot je dosta težak. Nije svima lagan i trebamo se borit s njim, da idemo na bolje", kaže Toni.

Željko ekipi Poziva pokazuje svoju sobu i igračke. "Ovo je moja žirafa, a ovo je Pepa. Imam i svoju frulu. Najviše volim svirati na svoju frulu", rekao je Željko koji je i demonstrirao svoje umijeće.

Ispričao je kako je izgledao trenutak kad je stigao u dom. "Tog dana kada sam prvi put došao u dom bilo mi je onako nezgodno, nepravedno. Umjesto da spavam ja sam onako nagnuo glavu i plakao", ispričao je Željko.

Kornellia Foto: DNEVNIK.hr

Kornelija kaže da puno voli svoje tete. "One mi pomažu oko škole, tješe me kad plačem... one su mi kao obitelj", kaže Kornelija.

Dva najbolja dana u mjesecu

Dijana ima 11 godina. "Dva puta mjesečno idem doma, tata po nas dolazi vlakom. I to su mi dva najbolja dana u mjesecu", kaže Dijana je u domu već četiri godine. "Ne vidim svoje mlađe sestre najmlađe. Ne vidim najstariju sestru, ne vidim drugu najstariju sestru. Fali mi dom", kaže Dijana.

Dijana Foto: DNEVNIK.hr

Antonija kaže da pomažu jedni drugima. "To je jedino što možemo napraviti za svoje prijatelje", kaže Antonija, koja, kad joj je teško i kad želi biti sama, pusti malo tužne glazbe i malo se isplače.

Tamara je u dom stigla prije sedam godina, zajedno s dva brata i sestrom. "Danas, sutra želim biti policajka da štitim svu djecu koja se nađu u sličnom problemu kao što sam bila i ja. Ne smijem ići kući...", rekla je Tamara i briznula u plač.

Nikome ne zamjeram

Djeca su otkrila i što im je najveća želja, a Toni je uputio poruku svoj djeci.

Toni: "Moja poruka je djeci da uživaju u tom blagdanu božićnome da ga ljepo provedu jer mi bismo, djeca iz doma koja smo izostavljena iz obitelji, dali sve što god možemo da provedemo Božić sa svojom obiteljima."

Željko: "Ja ne zamjeram nikom što sam završio u domu"

Antonija: "Moja najveća želja da izađem iz doma i da zauvijek budem s obitelji.

To bih željela više od ikakvog poklona, bilo tko da mi bilo što da."

