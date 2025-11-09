Obavijesti Foto Video Pretražite
Na granici s Mađarskom

Prošlo je desetljeće od postavljanja: "Dio su maknuli da si skrate put do špeceraja"

Piše Hina, 09. studenoga 2025. @ 16:56 komentari
Žilet žica (Foto: Dnevnik.hr)
Žilet žica (Foto: Dnevnik.hr) Foto: DNEVNIK.hr
Mađarska je duž granice s Hrvatskom prije 10 godina postavila oko 130 kilometara žilet-žice kako bi onemogućila migrante u ilegalnom ulasku u državu. Mještani pograničnih područja na nju su već navikli kao i životinje koje su izmijenile sezonsne rute, ali i pretrpjele gubitke u populaciji zbog neprirodne prepreke.
