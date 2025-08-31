Vozač bijelog kombija mamio djevojčice u Splitu? Oglasila se policija

Splitsko-dalmatinska policija oglasila se o nakon što se društvenim mrežama proširila informaciji o bijelom kombiju koji navodno mami djevojčice.

U subotu navečer oko 20:20 policiji je stigla dojava građanina sa splitskog Gradskog kotara Kile. U dojavi je navedeno da je na dječjem igralištu u ulici Put sv. Ižidora vozač bijelog kombi vozila navodno pokušao namamiti dvije djevojčice u vozilo, nakon čega se udaljio u pravcu Karepovca.

Policija je odmah po zaprimljenoj dojavi izašla na teren te je izvršen obilazak šireg mjesta događaja, ali navedeno vozilo nije zatečeno. O događaju su upoznati svi raspoloživi službenici na terenu.

Službenici kriminalističke policije obavili su razgovore s djevojčicama u prisustvu roditelja, pri čemu su one davale kontradiktorne izjave vezane uz jezik i riječi koje su im navodno bile upućene. Nakon obavljenih razgovora, majke obiju djevojčica iskazale su sumnju u istinitost dojave, smatrajući da se najvjerojatnije radi o dječjoj mašti.

"Policijska uprava splitsko-dalmatinska ovim putem ističe da policija svaku zaprimljenu dojavu koja se odnosi na sigurnost djece odmah provjerava i poduzima sve potrebne mjere radi njihove zaštite", poručili su iz policije.