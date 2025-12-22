Plenković komentirao "Za dom spremni" na Maksimiru: "Mislim da je poruka logična"

Premijer Andrej Plenković istaknuo je prilikom obilaska obnovljenih objekata u Sisku, Petrinji i Glini da su svi projekti koje se obišlo tijekom dana vrijedni 140 milijuna eura.

"Vidite i sami koliko to zahtijeva projekata. Ukupan napor bi trebao biti gotov oko 2030. godine. Rekao sam nakon potresa u Zagrebu da je jedna sekunda jedna godina. To je razuman i realan rok", rekao je Premijer.

Osvrnuo se na blagdansku košaricu, koja je skuplja nego ikada, no premijer ima odgovor.

"Svatko će si priuštiti ono što može, a priuštivost je glavni kriterij. Ali, kad pogledamo sami rast plaća, on je daleko iznad rasta cijena. No, znamo da postoje ljudi kojima je teško i poduzeli smo niz koraka kako bismo onima koji imaju najmanje mogli omogućiti priuštivi način dolaska do namirnica koje se najviše koriste", rekao je premijer.

Komentirao je i status ministra Marina Piletića nakon odluke Ustavnog suda o Zakonu o inkluzivnom dodatku, nahvalio ministra i rad svoje Vlade.

"Dobar je, čuli smo se i vidjeli. Planiramo donijeti jednu uredbu sa zakonskom snagom koja bi riješila situaciju. Najbitnije u ovoj priči je polje primjene. Odluka Ustavnog suda otvorila je polje primjene za osobne asistente i one koji imaju manje od 18 godina. Prije nego što sam postao premijer, bilo je dvadesetak osobnih asistenata, a danas ih je 8000. Ono što smo napravili za osobe s invaliditetom je iznad svih mogućih okvira koje su imali prije. Takvih osoba ima oko 650.000, a onih s najvišim stupnjevima invaliditeta oko 180.000", rekao je premijer.

Komentirao je i na svoj način odluku Ustavnog suda. "Mislim da su rješenja Ustavnog suda više vođena pravnom logikom, a manje logikom dostupnih asistenata i nisu vodili računa o financijskom dijelu. No, o tome će se brinuti Vlada, kao i oko svega", rekao je.

Što se tiče poruke Bad Blue Boysa "Za dom spremni" na stadionu Maksimir, naziva je logičnom.

"Koliko shvaćam, uputili su poruku Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je poruka logična jer je on potpuno nekonzistentan. Dopusti koncert na Hipodromu, u subotu 27. 12., ali u nedjelju ne može."

O traženju sindikata da se pokrenu novi pregovori Plenković je naglasio da se osnovica povećala za 48 posto u njegovim mandatima te da su se povećala brojna materijalna prava.

"Vlada je dala određene ponude u razgovorima, ali zahtjev sindikata za povećanjem osnovice od 12 posto ocijenio sam prije nekoliko mjeseci da to nije realno. U ovom trenutku svi moramo shvatiti da ne možemo pretjerati s onim što se u proračunu izdvaja za plaće i mirovine", istaknuo je premijer i na kraju napomenuo da mirovine također stalno rastu.

"Dodataka na mirovine prije nije bilo. Stalno činimo napor da rastu mirovine, posebno one koje su najmanje", rekao je Plenković.