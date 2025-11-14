Kaos na autocesti: Prijavljeno više nesreća, stvorila se kolona od 14 kilometara

Promet se na dijelu autoceste A3 odvija usporeno zbog prometne nesreće koja se dogodila u petak.

Nesreća se dogodila na dionici između čvorova Jakuševec i Kosnica na 29. kilometru, a kolona je u smjeru Lipovca oko 15 sati duga 10 kilometara. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Prijavljena je i prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) na 33. kilometru između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Prometna nesreća na A3 je i na 167. km između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca, a promet je otežan.

Nesreća na obilaznici Foto: Romeo Ibrišević

Iz HAK-a su upozorili i na gužve na obilaznici između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru Bregane, gdje se vozi uz povremene zastoje.