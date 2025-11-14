Milanović u Budimpešti: "Bilo bi mi drago da sastanak Trumpa i Putina bude ovdje"

Drugi put, kao hrvatski predsjednik, Zoran Milanović posjetio je Mađarsku. U Budimpešti je dočekan uz najviše počasti. Sa svojim kolegom Tamasom Sulyokom razgovarao je o odnosima dviju zemalja, gospodarskim i energetskim pitanjima, zaštiti nacionalnih manjina, ali i rješenju za rat u Ukrajini.

Milanović, koji će se sresti i s premijerom Viktorom Orbanom, ponovio je da se on i dalje zalaže da sastanak između američkog i ruskog predsjednika Trumpa i Putina, bude u Mađarskoj.

Milanović u dvodnevnom posjetu Mađarskoj - 2 Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Fillip Glas

"Naši odnosi su dobri i prijateljski, možda nekada zaiskri koja rečenica više, ali oni su dobri i stabilni. Radujem se vašem posjetu Zagrebu i Hrvatskoj to ćemo opet produžit na dva dana, jer u dva dana je više prilika za razgovor i slaganje i neslaganje oko nekih tema, nego u dva sata. Dva ručka su bolja nego jedan ručak, ručak i večera su bolji nego dva ručka", poručio je predsjednik Milanović.

Rekao je da će ovaj posjet iskoristiti za razjašnjavanje određenih tema i da je dijalog nezamjenjiv: "To bi trebala biti i logika i nekakav 'dictum' i europske diplomacije, svih onih koji trenutačno snose najveću odgovornost i na raspolaganju imaju najveće alate da se zaustavi ovaj rat u Ukrajini – bez suvišnih 'zašto' i možda uz neki opravdani 'kako'".

Milanović u dvodnevnom posjetu Mađarskoj - 1 Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Fillip Glas

Dodao je da nije svako rješenje isto i da nije svako opravdano, ali je "prekid dijaloga s onim tko se smatra neprijateljem ili suparnikom i njegovo demoniziranje, put bez kraja".

Sulyok je govorio i o razvoju prekogranične infrastrukture, spomenuvši dovršetak izgradnje autoceste A5 kojom je Budimpešta preko Osijeka spojena autocestom sa Zagrebom. Hvalio je hrvatsku ulogu u NATO-u, kao i za stabilnost srednje i istočne Europe, pa zaključio da je Hrvatska "itekako važan saveznik Mađarske".