Preminuo je Ivan Rimac, poznati poduzetnik i otac Mate Rimca

Ivan Rimac, poduzetnik i otac hrvatskog poduzetnika Mate Rimca, preminuo je u 64. godini.

"U ime obitelji Rimac možemo potvrditi da je naš voljeni suprug, otac i djed Ivan Rimac preminuo jučer u svom domu u Samoboru. Obitelj moli za privatnost u ovim teškim trenutcima", potvrdili su za Jutarnji list iz obitelji Rimac.

Rimčevi su podrijetlom iz okolice Livna, a obitelj je dio života provela u inozemstvu. Uz Matu, imao je još dvoje djece - kćer Ivanu i sina Antonija.

Ivan Rimac i njegova supruga Zdenka godinama su radili u Njemačkoj, on u građevinskom sektoru, a ona kao hotelska spremačica. Ivan Rimac obrazovanje je započeo studijem agronomije u Novom Sadu, da bi kasnije studirao građevinu u Frankfurtu.

Nakon preseljenja u Hrvatsku, početkom 2000-ih Ivan Rimac osniva građevinsku tvrtku RIMC, koja na svom vrhuncu ima desetke milijuna eura prihoda. Ubrzo je i njegov sin osnovao vlastitu tvrtku Rimac Automobili.

Mate Rimac Foto: Marko Todorov/Cropix

Ivan Rimac bio je prvi ozbiljan investitor u ranoj fazi razvoja Rimac Automobila, svog sina Mate. Osigurao je početni kapital za prve prototipe i godinama obnašao funkciju predsjednika Nadzornog odbora kompanije. Kasnije se povukao s te pozicije.

Na Interpolovoj potjernici našao se 2005. te je pritvoren u Srbiji na temelju njemačke tjeralice zbog neplaćanja poreza. Sud je tada donio odluku o njegovom izručenju Njemačkoj.

Ponovno završava u pritvoru 2011. zbog sumnji u malverzacije s općinskim zemljištem u Sibinju kraj Slavonskog Broda. Proglasili su ga krivim. Na izdržavanje kazne trebao se javiti početkom 2026., no tada je tražio odgodu zbog zdravstvenih razloga koju je sud potom odbio.

U slučaju tvrtke Slavonija DI iz Slavonskog Broda pravomoćno je osuđen u lipnju 2024. na tri godine zatvora zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.