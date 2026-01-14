Sud mu odbio molbu: Otac Mate Rimca mora u zatvor

Ivanu Rimcu, ocu poduzetnika Mate Rimca, sudac izvršenja odbio je molbu za daljnjom odgodom izvršavanja kazne zatvora.

Potvrdio je to Županijski sud u Velikoj Gorici za Index.

Sudac izvršenja donio je rješenje 8. siječnja nakon što je pribavio očitovanje Zatvorske bolnice. Odlučeno je da se Ivan Rimac može liječiti unutar zatvorskog sustava, a treba se javiti na izdržavanje kazne zatvora u Centar za dijagnostiku u Zagrebu 26. siječnja.

Podsjetimo, Županijski sud u Splitu u lipnju 2024., kao sud drugog stupnja, potvrdio je prvostupanjsku presudu Općinskog suda u Požegi prema kojoj je Ivan Rimac zbog dviju zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju osuđen na tri godine bezuvjetnog zatvora i obvezno plaćanje 663,61 eura paušalnog troška.

Rimac je proglašen krivim jer je na poziciji zamjenika predsjednika Nadzornog odbora tvrtke Slavonija DI 2002. više puta dogovorio poslove kojima je ta tvrtka izgubila novac, koji je zatim prebačen u tvrtku Rim i Zov. Radi se o tvrtki koju je Rimac osnovao sa sad pokojnim Jerkom Zovakom. Vlasništvo su dijelili po pola, a kako je sam Rimac rekao na sudu u Požegi, spojio ih je bivši zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Poznato je i kako je Rimac izvlačio novac iz slavonske tvrtke. On je 14. listopada 2002. prodao 15.208 kvadrata zemljišta tvrtke Slavonija DI svojoj tvrtki za 529.842 eura. Samo dva dana kasnije njegov partner u tvrtki Rim i Zov prodaje to isto zemljište tvrtki Alastor za 948.670 eura.

Samo osam dana kasnije Rimac je na isti način prodao još jedno zemljište tvrtke Slavonija DI. Krajem 2003. Rimac je dogovorio da će Rim i Zov srušiti staru tvornicu Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 eura. Prije nego što je taj ugovor sklopljen, Rimčev partner je s direktorom tvrtke Amantes dogovorio rušenje tvornice. Tvrtka Rim i Zov rušenje tvornice je platila 410.599 eura.