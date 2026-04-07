Rimac i BMW zajedno razvili automobil: "Ovo je važan korak naprijed"

Rimac Technology i BMW Grupa najavili su u utorak prvi serijski automobil, novi BMW i7, nastao kao rezultat njihovog tehnološkog partnerstva uspostavljenog 2023. godine, za koji će se visokonaponski baterijski sustav proizvoditi na Rimac Kampusu.

Novi BMW i7, čija je svjetska premijera planirana na sajmu Auto China 2026 u Pekingu, 22. travnja, bit će prvi potpuno električni automobil BMW Grupe sa zajednički razvijenim baterijskim sustavom, koji kombinira Gen6 4695 litij-ionsku cilindričnu ćelijsku tehnologiju BMW Grupe s njihovom Gen5 modul baziranom tehnologijom, u skalabilnu arhitekturu razvijenu od strane tvrtke Rimac Technology, istaknuto je u priopćenju.

U samo nekoliko godina, navodi se, Rimac Technology razvio je novi baterijski sustav, izgradio potpuno novi proizvodni pogon, industrijalizirao dvije pune proizvodne linije i uspostavio end-to-end opskrbni lanac, sposoban zadovoljiti zahtjevne standarde kvalitete i količine koje traži globalni "premium" proizvođač automobila. U pogonu na Jankomiru već tri godine na razvoju baterije radi oko 200 zaposlenika, pretežno inženjera, a za potrebe serijske proizvodnje planira se dodatno zaposliti još više od 100 ljudi.

BMW i7 Foto: BMW

Baterijski sustav, piše u priopćenju, zajednički se razvija s BMW-om i proizvodi u Rimac Kampusu u blizini Zagreba, namjenski izgrađenom kompleksu i jednom od najvećih industrijskih projekata te vrste u Europi. Proizvodni prostor namijenjen ovom programu prostire se na 15.000 metara kvadratnih unutar pogona od 90.000 kvadrata, u kojem je 70 posto kapaciteta posvećeno proizvodnji baterijskih sustava za nekoliko programa globalnih proizvođača automobila.

Pritom iz Rimca navode da je godišnji proizvodni kapacitet dvije linije 300.000 baterijskih modula i 48.000 baterijskih sustava.

"Kampus je od samog početka projektiran upravo za ovakve programe - kompleksnu, visokospecificiranu i visokoserijsku proizvodnju baterija za vodeće svjetske automobilske marke. Rimac Technology time dobiva infrastrukturu, fleksibilnost i razmjere potrebne da bude pouzdan Tier 1 partner na najvišoj razini industrije", istaknuto je.

U priopćenju se prenose izjave osnivača i predsjednika Rimac Grupe Mate Rimca, glavnog izvršnog direktora tvrtke Rimac Technology Nurdina Pitarevića te Thomasa Engelhardta, višeg potpredsjednika razvoja visokonaponskih baterija i punjenja u BMW Grupi.

"BMW je uvijek bio poznat po tome što podiže inženjersku izvrsnost na najvišu razinu, što je ovu suradnju učinilo posebno uzbudljivom za nas. Zajedno smo razvili visokonaponski baterijski sustav koji iskorištava puni potencijal novih cilindričnih ćelija u rekordnom vremenu, donoseći značajna poboljšanja u energiji, dometu i performansama punjenja. Ponosni smo što možemo vidjeti taj sustav u serijskoj proizvodnji na našem novom Rimac Kampusu", izjavio je Mate Rimac.

"Ova suradnja s BMW-om predstavlja važan korak naprijed u tehnologiji električnih vozila. Zajedno smo razvili naprednu baterijsku tehnologiju za BMW i7, koja donosi iznimne performanse, učinkovitost i pouzdanost. Ono što ovo partnerstvo čini posebnim jest inženjerska izvrsnost BMW-a i način na koji pristupaju suradnji - Rimac Technology ne tretiraju samo kao dobavljača, već kao pravog tehnološkog partnera. Vjerujem da je ovo izvrstan primjer kako bi globalni proizvođači automobila i tehnološke kompanije trebali surađivati u budućnosti", kazao je Pitarević.

"Iznimno brzo uvodimo 'Neue Klasse' tehnologije u cijeli naš modelski portfelj, naravno uključujući i naš potpuno električni luksuzni sedan. Razvojni timovi obje tvrtke stvorili su prilagođeno rješenje za novi BMW i7 u izvanredno kratkom roku. Odlična suradnja s Rimac Technologyjem snažan je primjer europske inovativne snage", izjavio je Engelhardt.