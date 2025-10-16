Preminula je Snješka Knežević

Preminula je povjesničarka umjetnosti Snješka Knežević. Umrla je u Zagrebu u 87. godini života.

Snješka Knežević (1938.) bila je povjesničarka umjetnosti, znanstvena savjetnica, stalna vanjska suradnica Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Povijest umjetnosti te njemački jezik i književnost studirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Münsteru i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala i doktorirala.

Bila je kroničarka zagrebačke arhitekture i urbanizma, u fokusu joj je bila devastacija grada te je kritizirala je brojne projekte u Zagrebu; od uređenja Cvjetog do izgradnje žičare.

"Zagreb je posljednjih godina pretvoren u opći dernek", rekla je u jednom intervjuu.

Za monografiju "Zagrebačka Zelena potkova" dobila je Nagradu grada Zagreba za 1996. godinu, za ukupni znanstveno-istraživački rad na hrvatskoj i zagrebačkoj arhitektonskoj baštini nagradu "Neven Šegvić" Udruženja hrvatskih arhitekata za 2002. godinu, a za životno djelo nagradu "Radovan Ivančević" Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske za 2016. godinu.