Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon svečanog prijama Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu.

"Drago mi je da smo imali prigodu susresti veliki broj ljudi koji su se ovdje okupili", istaknuo je Plenković.

"Očito je politička poruka da je došlo čak troje ministara iz Vlade Republike Srbije danas na domjenak SNV-a. Jedan signal da se i uspostave kontakti u nekoj većoj frekvenciji na ministarskoj razini nego što je bilo u posljednje vrijeme. Imamo puno tema koje opterećuju naše odnose. Je li to pitanje nestalih, pitanje procesuiranja ratnih zločina, rješavanje graničnih pitanja i uopće pogledi na globalne teme koji nisu nužno isti. No, dijalog se uvijek, kad god je to moguće, treba održavati. Mislim da je dobro da je došlo do neformalnih susreta", istaknuo je Plenković.

Istaknuo je Plenković da je Hrvatska riješila sve svoje strateške ciljeve.

"Mi smo i u Europskoj uniji, NATO-u, Schengenu, europodručju. Želimo rješavati otvorena pitanja, unaprijeđivati odnose sa svim nama susjednim zemljama, štititi hrvatske manjine koje žive u zemljama u našem okruženju. Dobro je da na ovakvim prigodama uoči blagdana uspostavimo kontakt. Kasnije će biti vremena za dijalog", rekao je Plenković.

Na pitanje o tome vjeruje li u iskrenost namjera nakon zapaljivih izjava o hrvatskoj Vladi kao ustaškoj, Plenković je rekao da je važno da on već sedmu godinu obavlja časnu dužnost predsjednika Vlade.

"Politika koju vodimo je politika dijaloga, smirivanja tenzija, rješavanja otvorenih pitanja. Nikada hrvatska Vlada nije ta koja diže tenzije. Godinama smo imali tako dobre i kvalitetne odnose sa Slovenijom i to sa nekoliko slovenskih vlada. Što se tiče odnosa sa Srbijom, njih opterećuje recentna prošlost. Želimo ići korak po korak u normalizaciji odnosa na način koji je primjeren položaju i statusu. Nikada ne skačemo na prvu loptu", dodao je Plenković.

"Ciljevi su da Srbi u Hrvatskoj žive skladno, a da štitimo i podupiremo i financijski i projektno i operativno položaj hrvatske manjine u Srbiji", rekao je Plenković.

O službenim susretima sa srbijanskim vlastima Plenković nije govorio, ali zato jest o mjerama Vlade za neopravdano povećavanje cijena nakon uvođenja eura. Postavlja se pitanje hoće li se trgovci i dobavljači oglušiti na te mjere.

"Neće se oglušiti. Zaključak Vlade je jasan. Zadaće su dobile sve nadležne službe - od inspektorata, porezne uprave, resora koji su tamo navedeni. Stvar je vrlo jasna. Zakon o euru je predvidio da ono što je bilo u kunama X postane taj isti X u eurima, a ne nekakav XYZ. Svaki taj lov u mutnom u kojem nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca do 2. siječnja je prevara potrošača. Imamo puno arsenala u svojim rukama", rekao je Plenković.

"Mi smo povećali minimalnu plaću u dijalogu i razgovoru i sa sindikatima i sa poslodavcima i nema nikoga tko je rekao da minimalna plaća ostane mala. To je sve što su oni mogli ukalkulirati u svoje troškove. To nema veze sa momentom konverzije kuna u eure", dodao je Plenković.

Kazao je Plenković kako sa mjerama nisu kasnili.

"Spomenuo sam četiri načela na kojima počiva naš pogled na hrvatsko društvo, na hrvatske građane i na hrvatsko gospodarstvo. Jedno je načelo odgovornosti - to je ono koje imamo mi koji smo dobili povjerenje građana da je vodimo u određenom smjeru. Zahvaljujući našem vodstvu, Hrvatsku smo doveli u društvo zemalja koje su u Schengenu i europodručju. Onda postoj načelo povjerenja. Ako vodite transparentno proces za koji svatko u hrvatskom društvu tko se bavi najmanjim gospodarskim aktivnostima zna da će se dogoditi, onda ja pristupam hrvatskim gospodarstvenicima na način da sam odgovoran i načelom da ja njima vjerujem. Ne na način da ja očekujem da među velikom većinom ozbiljnih gospodarstvenika postoji nekoliko mutikaša koji će iskoristiti konverziju na jedan način koji nije dostojan trenutka u koji smo državu donijeli. Ovo ide samo one koji bezrazložno dižu cijene", istaknuo je Plenković.

"Brzo će reagirati i službe, ali i sila tržišta. Ako se vidi da postoji nekakva praksa, gdje se eventualno dogovaraju cijene nauštrb potrošača, reagirat će Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Nismo mi u situaciji da ćemo gledati kako netko proces koji je izrazito koristan za građane, sada tu nešto sitno lovi u mutnome na način koji je neprimjeren. Inspekcije će raditi svoje pa će onda vidjeti kako će završiti", istaknuo je.

Okolnost je, istaknuo je Plenković, delikatna s obzirom da je "naš ulazak u europodručje koincidirao sa širim inflatornim pritiscima na globalnoj razini".

"Tu smo. Nije to ništa čudno. Uočili smo da je povrh tih generalnih okolnosti u kojima rastu trškovi sirovina i inputa u cijenama proizvoda. Ovo što se događa od 1. siječnja je nešto sasvim drugo. U društvu u kojem imamo svojevrsni društveni ugovor, neće jedni napravit sve da zaštite koga god mogu, a da netko od aktera tko je uzeo sve benefite se ide napravit pametan i ide profitirati kao da nema pojma o ovome što se događalo prije. To tako ne ide. Na kraju će se to osvetiti njima. Neće ljudi više ići ni u iste restorane, ni u iste kafiće ni u iste dućane kada se obznani tko tu radi ono što ne treba", istaknu je Plenković dodavši da će snažni nadzor trajati dokle god treba.