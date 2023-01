Premijer Andrej Plenković najavio je snažnu intervenciju protiv onih koji su neopravdano digli cijene u procesu zamjene kune eurom. Najave iz Vlade odnosit će se i na trgovce, a koji su njihovi daljnji potezi objasnio je za Dnevnik Nove TV potpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i predstavnik malih trgovaca Mirko Budimir.

Povećanje cijena nije posljedica konverzije kune u euro, poručili su nakon najava Vlade iz Hrvatske obrtničke komore (HOK), a Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) ustvrdili su da njihove članice striktno primjenjuju zakonsku regulaciju konverzije u euro i nisu podizale cijene uslijed primjene nove valute te pozdravljaju namjeru Vlade da se pojačaju inspekcijski nadzori i prozovu pojedinci koji eventualno krše regulativu.

Ne lovimo u mutnom, tvrde i ugostitelji, frizeri, kozmetičari... te kao i trgovci kratko poručuju kako će pričekati da vide kako će sve izgledati u praksi.

Ako su neopravdano podizali cijene, vremena da ih revidiraju, odnosno vrate na one od 31. prosinca, trgovci imaju još malo. U suprotnom, slijede kazne.



Koji su daljnji potezi trgovaca, za Dnevnik Nove TV u razgovoru s reporterkom Ivanom Kopčić objasnio je potpredsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i predstavnik malih trgovaca Mirko Budimir.

''Mislimo da nemamo što vraćati cijene jer su to cijene od 31. prosinca preračunate u eure'', kazao je Budimir.



''Jesu li neke cijene rasle 80 posto ili ne, to ja ne mogu tvrditi. Ako je netko tako nešto napravio, osuđujemo to'', naglasio je.

Nama su konstantno rasli ulazni troškovi, istaknuo je, a što se tiče Vladine pomoći kazao je: ''Vlada nam je pomogla, ali nam je ograničila maržu na 10 proizvoda''.

''Nemamo ništa protiv crnih lista, ali nemojmo imati lov na vještice'', zaključio je Budimir.

