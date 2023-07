Plenković izbjegao odgovor na važno pitanje: "To danas nije tema"

Završena je posljednja sjednica Vlade prije ljetne stanke. Nakon sjednice, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

"Vlada će napraviti pauzu kao i uvijek, prva dva tjedna kolovoza. Naravno da smo stalno u aktivnostima i dalje", rekao je Plenković.

Dvije krupne teme

"Dvije su krupne političke teme danas važne, prva je potpora županijama nakon olujnog nevremena koje je pogodilo Zagreb i 13 županija. Najgore nevrijeme otkad postoje mjerenja meteorološka", kazao je i zahvalio se svima koji su pomogli u saniranju šteta.

"Pomoći ćemo svim županijama, gradovima i općinama kao i do sada. Posebno je teška situacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji", istaknuo je.

"Druga tema je okončanje štrajka u pravosuđu. Smatram da je to dobro, da je bilo vrijeme. Ponuda koju smo dogovorili s predstavnicima sindikata je dobra ponuda", rekao je Plenković.

"Potvrdili smo našu snažnu politiku dizanja plaća u Hrvatskoj, u državnom i javnom sektoru i veselimo se nastavku razgovora sa sindikatima u rujnu", dodao je.

"Imali smo neuobičajenu odluku Vrhovnog suda koji je ovaj štrajk proglasio zakonitim i time možda pridonio produženju trajanja štrajka", istaknuo je Plenković.

"Jednako tako je i pitanje drugih zaposlenika, sindikata i zainteresiranih koji prate ovu situaciju. Naš napor je bio napor za univerzalnim rješenjem kojim bi se premostilo vrijeme do novih uredbi", rekao je Plenković.

"Ovo je Vlada koja povećava plaće i poboljšava boljitak svih", istaknuo je."Mi ćemo uvijek biti otvoreni za razgovor sa svim akterima nakon što se ova priča završila", kazao je Plenković.

Komentirao posjet Milorada Dodika

O posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Zoranu Milanoviću navodi kako to tek treba preispitati te da MUP nije imao informaciju "na način kako je to normalno".

Navodi da nije znao za Dodikov posjet. "To je vrlo neobična situacija, ja nemam utjecaj na to koga predsjednik poziva u Hrvatsku. Očekujem hitnu inicijativu oporbe da se sazove izvanredna sjednica Sabora i raspravi ta tema te traži očitovanje predsjednika Republike o tome kako mu je došao gost bez da je bio najavljen uobičajenim putem", kazao je.

"Predlažem i vama da pokrenete inicijativu za izvanrednom sjednicom Sabora na kojoj bi to bila tema", dodao je Plenković.

Kaže da je informaciju o helikopteru s kojim je došao Dodik u Hrvatsku dobio s interneta od srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

"Htio bih reći da bi sve bilo odobreno da su pitane službe, tako da mi ovo djeluje malo izvan okvira. Ali eto, kad imate ljude koji ne poštuju ni vlastiti Dan državnosti, onda im može dolaziti u goste bilo tko, bilo kako i bez najave", navodi.

Afera u HEP-u

Na pitanje novinara imaju li šef HEP-a Frane Barbarić i ministar gospodarstva Davor Filipović još uvijek njegovo povjerenje, navodi kako je su njih dvojica i dalje na svojim mjestima.

"Oni su na funkciji. Tu nema nikakvog roka, nema nikakvih novosti", rekao je.

Na pitanje tko laže u komunikaciji njih dvojice, gdje su optuživali jedan drugog za laž, kratko je odgovorio: "To nije tema kojom se danas bavimo".

"Vlada je po pitanju viškova plina pokazala punu transparentnost i u vezi te teme nema nikakvih novosti", rekao je Plenković.

"To nije u ovom trenutku tema kojom se bavimo. Imamo druge teme. Danas nećemo, sutra nećemo, dok smo na godišnjem odmoru - sigurno nećemo...", dodao je.

"Odstupanja su se dogodila, mi ćemo detaljno vidjeti kako je to bilo moguće, no to nije tema danas niti u narednim tjednima", dodao je.

Otvaranje Markova trga

O otvaranju Markova trag premijer navodi da je to tema nevladinih udruga za koje ima osjećaj da su "pali s Marsa" i zaboravili da se tamo dogodio teroristički napad.

"Nikad još ni od jednog od tih aktera nisam čuo osvrt na razlog zašto je to tako", navodi i ističe kako je Markov trg uvijek otvoren za sve najavljene prosvjede. Rekao je kako je mlad čovjek nahuškan da uzme oružja i puca.

"Kada svi ovi koji vape za tim daju odgovore na brojna pitanja, onda možemo razgovarati što dalje. Dok ne odgovore i ne uvaže ono što se dogodilo, taj zahtjev je licemjeran, bespredmetan, ispolitiziran i nepotreban", kaže premijer.

Nevrijeme tema sjednice Vlade

Na sjednici je bilo riječi o velikom nevremenu koje je poharalo Hrvatsku i sanaciji posljedica nakon oluje.

Ministri su predstavili izvješće o preliminarnoj procjeni šteta izazvanih olujnim nevremenom i trenutačnom stanju na terenu.

Vlada je odobrila rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna za 2023. godinu radi saniranja posljedica nevremena.