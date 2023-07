Ivana Petrović o Dodikovom tajnom posjetu Hrvatskoj: "Došao je poluilegalno, on je remetilački faktor"

Dodik je u Hrvatsku sletio helikopterom MUP-a Srbije. Kako to da Ministarstvo vanjskih poslova za to nije znalo?

Petrović kaže da u ministarstvu nisu znali jer nije poštovana procedura, nitko ih o tome nije obavijestio.

"Dodik je na tlo Hrvatske, EU-a i Schengenskog prostora sletio poluilegalno. Prema proceduri bi Veleposlanstvo BiH trebalo poslati zahtjev Ministarstvu vanjskih poslova za odobrenjem slijetanja i polijetanja", navodi.

"Kad je bilo koja državna letjelica u pitanju, MVP pošalje MORH-u koji daje odobrenje, vraća MVP-u, MVP Veleposlanstvu i stvar je gotova, ali ovdje ni Veleposlanstvo BiH nije moglo ništa zbog toga jer je jedan političar iz BiH, konkretno predsjednik Republike Srpske, na Hvar došao letjelicom druge države, točnije Srbije", dodaje Petrović.

Doletio Super Pumom

"Riječ je o Super Pumi, letjelici koju ima samo Srbija, a koja pripada specijalnim postrojbama MUP-a i ima nadograđen sustav za aktivnu samozaštitu koji se koristi na vojnim avionima Republike Srbije", objasnila je.

"To što je obaviješten MUP - sve 5, ali ispada da se sve obavještavalo telefonskim pozivima iz Ureda predsjednika mimo propisane procedure. MVP je to morao znati. MVP je taj koji kontroli leta određeni let mora označiti kao diplomatski. Zna se da je to diplomatski let, ne moraju im reći tko je unutra, no mora se znati da je diplomatski let. Ovdje je sve napravljeno napola i zapravo je Dodik u Hrvatsku ušao poluilegalno u letjelici druge države", ističe Petrović.

"Zamislite da Hrvatska da helikopter Antiterorističke jedinice Lučko Čoviću ili Borjani Krišto da se u njega ukrcaju i idu u, primjerice, Boku Kotorsku. To bi bio skandal par excellence", dodala je.

Poželjan partner Milanoviću?

Zašto je Dodik Milanoviću poželjan partner? Petrović navodi da - ne zna.

"On je remetilački faktor u BiH, kao takav je percipiran. To što piše da se razgovaralo o stanju u BiH i konstitutivnosti svih triju naroda - to Hrvatska zastupa oduvijek, kao i teritorijalnu cjelovitost BiH", navodi.

"Pitanje je - zastupa li Dodik stav o teritorijalnoj cjelovitosti BiH? On je poslije posjeta Milanoviću otišao na vojnu vježbu u Srbiju. Tamo je bio Vučić kojemu je sigurno prenio što su razgovarali, dao mu je određeni raport, a onda je na Twitteru objavio da nije uspio vidjeti cijelu vojnu vježbu, ali je uspio oduševljeno vidjeti sve oružje i oruđe Vojske Srbije i svu njihovu opremu", kazala je Petrović.

"Stječe se dojam da je on nekakav teklić između predsjednika Milanovića i Vučića. Ne kažem da je to istina, ali dojam je takav, tim više što je Dodik političar kojega još jedino primaju Vučić, Putin i evo, Milanović i nitko više, on je pod svim mogućim sankcijama", navodi.

"Ovdje se postavlja pitanje jesu li njegovim dolaskom prekršene državne procedure, EU zakoni kao i pravila Schengenskog prostora. To nam oni trebaju reći", zaključila je Petrović.

