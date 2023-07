Odlučila većina

Iva Šušković za Dnevnik Nove TV o prekidu štrajka: "Prije osam tjedana smo bili na nuli, danas smo postigli gotovo 50 posto naših zahtjeva"

Štrajk u pravosuđu se prekida. Odlučila je tako većina članstva sindikata. No, članstvo im je podijeljeno. Od 47 podružnica, njih 25 prihvaća ponudu Vlade. Štrajkat će do potpisivanja sporazuma s Vladom. A on će se potpisati sutra - između ministra Malenice i sindikalnih vođa.