Hrvoje Tkalčić, poznati hrvatski seizmolog i redoviti profesor i voditelj Odsjeka za geofiziku na australskom nacionalnom Sveučilištu u Canberri, koji trenutačno radi na karakterizaciji izvora potresa kod Zagreba i Petrinje komentirao je mogućnost predikcije potresa.

"Ja sam optimist, ja mislim da se tom problemu pristupa iz nekoliko različitih smjerova. Važno nam je shvatiti o kakvoj se rasjednoj plohi radi i kad to shvatimo možda ćemo jednog dana imati tehnologiju postavljanja senzora uzduž i poprijeko takvih ploha, koji će nam u realnom vremenu dojavljivati kolika je napetost stijenske mase. Naime, u određenom trenutku nakon dugog djelovanja tektonskih sila, napetost raste i u jednom trenutku dolazi do pucanja i to je potres. Možda ćemo moći postavljati senzore ne samo duž površine, no to nije dovoljno, moramo ih imati u dubini da bismo shvatili gdje će doći do pucanja stijenske mase", objasnio je seizmolog Tkalčić u emisiji Tajne svemira na N1.

Sustav ranog upozorenja u Hrvatskoj

Naš seizmolog vjeruje da će Japan ili Kalifornija prvi razviti metodu predviđanja potresa.

"Važno je imati stručnjake, ne samo modernu tehnologiju. Japan je velika zemlja, ako ste blizu rasjeda, kao što smo mi u Zagrebu, sustav ranog upozorenja ne može puno značiti. Na sreću, u Zagrebu nemamo tako snažne potrese. Možemo se pripremiti na potrese, naučiti živiti s potresima, pametnije graditi. U zemljama gdje ste dovoljno daleko od rasjeda, ima smisla sustav ranog upozorenja, jer možete iz P-valova koji nisu razorni dobiti od nekoliko sekundi do pola minute, minutu, i tu ima puno smisla sustav ranog upozorenja", zakjučio je Hrvoje Tkalčić.

