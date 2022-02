Zbog visokih cijena i računa umirovljenici su na rubu egzistencije. Neki ne mogu platiti ni osnovne račune. Račune ne mogu platiti ni poduzetnici koji najavljuju tužbe protiv zagrebačke Plinare.

Poskupljenjima nisu zadovoljni ni sindikati, doznao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš u razgovoru s predsjednikom Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimirom Severom.

Smanjenje PDV-a

Na pitanje novinara vjeruje li da će smanjenje PDV-a koje najavljuje ministar gospodarstva Tomislav Ćorić građani osjetiti na računima za plin, Sever kaže da bi se smanjenje PDV-a svakako trebalo dogoditi.

"I ono bi trebalo utjecati na smanjenje cijena, pod uvjetima da se toga netko i pridržava na način kako bi trebalo. Dosadašnje iskustvo nam je govorilo da, kad se PDV spuštao, vrlo često cijene nisu padale", rekao je Sever.

"Tako da bi javne vlasti s te pozicije odgovornosti trebale naći model kako prisiliti one kojima su dali poštedu na PDV da, na kraju krajeva, to otpuste prema građanima i da to budu niže cijene", dodao je.

"Distributeri bi primjerom trebali pokazati"

Navodi da bi trebalo vidjeti kod distributera ima li i kod njih prostora također u različitim maržama i pristojbama koje obični građani ne razumiju.

"Oni bi primjerom trebali pokazati gdje mogu doprinijeti da te cijene ne budu tolike", istaknuo je Sever.

"Proširiti obuhvat vaučera"

Vaučeri za struju sada iznose 200 kuna. Sever navodi kako to neće biti dovoljno.

"Trebat će proširiti obuhvat, to nije više pitanje samo onih energetski najsiromašnijih, nego će to zahvatit jedan širi krug ljudi. Treba proširiti vaučere sa struje i na plin i treba dizati iznose s 200 kuna, koje su i sada bile problematične u visini, na 300, 350 i 400 kuna", smatra Sever.

Vladi predložili paket mjera

Navodi da je prijedlog sindikata Vladi cijeli paket i model onoga što može napraviti javna vlast.

"To je, s jedne strane, smanjivanje PDV-a, čak i do 5 posto koliko je u ovom trenutku najniža stopa. Kako na struji, tako i na plinu. Na drugoj strani, povećati iznose vaučera i proširiti njihov obuhvat i na plin i na struju i broj ljudi kojih će se to ticati", rekao je Sever.

"U Vladi su rekli da razmišljaju o jednom cjelovitom paketu. Tu je svakako i dodatak u krajnjoj nuždi - treba zamrznuti cijene određenih artikala, vidjeti ima li prostora i kod trošarina na gorivo, a na kraju - jedino pravo rješenje je dizanje svih plaća", kazao je.

Povećati plaće

"Bez obzira što smo minimalnu plaću utvrdili za ovu godinu, u ovoj situaciji treba razmišljati o iznimkama, ako treba - mijenjati i zakon da se digne minimalna plaća i ostale, a da to povuče za sobom i dizanje mirovina", dodao je.

"Jedino je to pravi lijek za ovaj udar - na jednoj strani Vladine mjere i na drugoj strani dizanje plaća", zaključio je Sever.

