Plan za srce: Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva o detaljima: "To je jedna tempirana bomba"

Reporterka Dnevnika Nove TV Sara Tomašković razgovarala je s predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva Davorom Miličićem o Planu za srce.

"Plan za srce u Hrvatskoj nije jednostavan i mi zapravo nastojimo sve aspekte kardiovaskularne prevencije obuhvatiti kako bismo u budućnosti promijenili zdravstvenu sliku naše nacije - znači smanjili pobol i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti jer su to još uvijek bolesti koje su ubojice broj jedan. 39 posto naših ljudi umire od bolesti srca i krvih žila", objasnio je Miličić.

Dodao je i da najveći problem predstavlja slaba zdravstvena prosvjećenost sugrađana "što će biti jedan od glavnog alata ovog našeg nacionalnog programa za zdravlje srca".

"Dakle, moramo ih trajno upoznavati s važnošću zdravog življenja, a to znači kretanja, nepušenja, zdrave prehrane s borbom protiv debiljne i bitno je rano otkrivati one najvažnije - čimbenike karidovaskularnog rizika kao što su povišen arterijski tlak, arterijska hipertenzija, povišene masnoće u krvi i šećer u krvi, dakle dijabetes", rekao je Miličević.

Ispričao je i kakavi su rezultati prvog probira na nasljedni kolesterol.

"Prvenstveno se odnosi na predškolsku djecu, dakle djeca pri upisu u osnovnu školu bivaju testirana na razinu kolesterola u krvi. Ako je ona iznad 6,1 mm/L tada se oni upućuju pedijatrima koji će potvrditi ili isključiti dijagnozu ove nasljednje bolesti.

Ako se dijagnoza potvrdi - tada slijedi terapija i to je siguran put kako da se ta djeca očuvaju da ne obole od groznih komplikacija ateroskleroze u najproduktivnijoj životnoj dobi.

Osim toga, liječnici medicine će komunicirati s njihovim članovima obitelji, odnosno s njihovim srodnicima i na taj način ćemo otkriti njihove roditelje od koji je bar jedan, ako je dijete nositelj, onda je barem jedan od roditelja nositelj gena za porodičnu hiperlipotrinemiju i spasit ćemo i njihove roditelje.

To je jedna tempirana bomba i što mi ranije otkrijemo tu tempiranu bombu, to ćemo više pomoći osobi koja nosi taj genski poremećaj. Međutim, i njihovi roditelja koji su već u dobi od 35-40 godina to imaju i već sigurno imaju nekakve promjene u svom tijelu, ali nije kasno da se te promjene zaustave i da se spriječi ono najgore", rekao je za kraj.

