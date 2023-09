Gubitak pamćenja, promjena osobnosti... U Hrvatskoj ovu neizlječivu i progresivnu bolest ima oko 70.000 ljudi

Alzheimer je najčešći uzrok demencije, kako se prepoznaje, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigr Petranu Brečić, ravnateljicu Klinike za psihijatriju Vrapče.

"Teško je prepoznati, naravno ako je uznapredovala faza onda je lako i kao laik možete. Ono što je nama cilj i čemu ide znanost da se Alzheimer što prije prepozna, što znači da bilo bi idealno kada bi jako promovirali prevenciju i rano prepoznavanje. U ovom ranom prepoznavanju, Alzheimer kreće s poremećajem pamćenja. Obično se ipak može zamijetiti da je poremećaj puno veći od onoga što bi odgovaralo dobi ili bi odgovaralo normalnom procesu starenja", kaže liječnica.

Reporterku je zanimalo i u kojoj dobi se najčećce simptomi pojavljuju.

"Najčešće oni počnu iznad 60, 65 godine, to je njačešće, ali to ne znači da ne može početi i ranije, nažalost. Mi danas nalazimo slučajeve gdje ona rano krene, s 40 ili 45 godina. Na sreću to nije uvriježeno. Znači, nije samo poremećaj pamćenja nego cjelokupnog funkcioniranja. Pa onda ne samo da zaboravite gdje su ključevi nego ih stavite u hladnjak, cipele stavite ispod jastuka, dakle nije to samo zaboravljivost, nego jedno sveukupno kognitivno i spoznajno propadanje koje se veže i za upadno i čudno ponašanje", kaže Brečić.



Kakav je trenutačno trend u Hrvatskoj, ima li porasta oboljelih od ove bolesti, pitala je Švigr.

"Uvijek je porast oboljelih od Alzheimerove bolesti sukladno činjenici da smo mi društvo koje stari, ali i društvo gdje svi napreci i medicine su doveli da dulje živimo. I jasno da će onda biti više ljudi koji od toga boluju, ali isto tako svi ovi rizični čimbenici za koje mislimo da utječu na pojavu Alzheimerove demencije, ako nisu samo genetske naravi nego i okolinske, način života. One su jako intenzivirane u ovom životu, počevši od stresova do sjedilačkog načina života, činjenice da se premalo krećemo, puno konzumiramo psihoaktivne tvari, pušimo, nepravilno se hranimo. Teško je očekivati da ćemo mi to zaustaviti, ali ono što je bitno - na vrijeme prepoznati", odgovorila je liječnica.

