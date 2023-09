Strašno otkriće u vrtiću: Pronađen skriveni odjeljak pun opijata, dijete umrlo od predoziranja

Vlasnici njujorških jaslica skrivali su vrećice s drogom i drugim priborom ispod vrata u dječjoj igraonici, rekle su vlasti. Skriveni odjeljak prekriven šperpločom i podom od pločica nalazio se samo nekoliko koraka od police s dječjim igračkama, prema policijskim fotografijama.

As part of an ongoing overdose fatality investigation in a Bronx daycare center on 9/15/23, a search warrant was conducted by @NYPDDetectives. A large quantity of Fentanyl, other narcotics, & drug paraphernalia was recovered in a trap floor in the play area at the daycare center. https://t.co/VycTB9hzpx pic.twitter.com/ZwaeukUHqS