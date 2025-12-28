Predsjednik Gradskog vijeća skrivio prometnu nesreću: Pijan sletio s ceste
Piše I. B./ Hina,
28. prosinca 2025. @ 16:34
komentari
Automobil je sletio s ceste nakon što je zahvatio bankinu, a vozaču je izmjerena koncentracija alkohola od 1,23 promila.
Predsjednik bjelovarskog Gradskog vijeća Bruno Zadro izazvao je prometnu nesreću u mjestu Utiskani kod Bjelovara. Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 grama po kilogramu, a u nesreći je lakše ranjen.
Kako su priopćili iz policije ne navodeći identitet, prometnu nesreću izazvao je vozač u dobi od 64 godine koji se nije kretao sredinom prometne trake. Vozilom je zahvatio bankinu, sletio s ceste te udario u ogradu i stablo. Utvrđena mu je koncentracija alkohola od 1,23 g/kg.
Vozač je prevezen u bolnicu gdje je utvrđeno da je zadobio lakše tjelesne ozljede. Nastala je znatna materijalna šteta na vozilu i privatnoj imovini. Nesreća se dogodila 24. prosinca u popodnevnim satima.
Zadro je predsjednik Gradskog vijeća Bjelovara iz redova vladajućeg HSLS-a, a po zanimanju je ginekolog.
Gradonačelnik Bjelovara i predsjednik HSLS-a Dario Hrebak kazao je da vožnja u alkoholiziranom stanju "nije dobra poruka" koja se šalje javnosti i da javne osobe moraju biti svjesne odgovornosti koju nose.