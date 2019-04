Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago javio se iz Dubrovnika gdje se održavao Summit 16+1. Nakon puno lijepih riječi, potpisanih sporazuma, a kada će realizacija tih projekata ili će Hrvatska sve opet prokockati, Mislav Bago je razgovarao s Lukom Burilovićem, predsjednikom Hrvatske gospodarske komore.

Je li vas iznenadilo toliko lijepih riječi, je li to laskanje ili iza toga ima neka poruka?

Nije me iznenadilo. S obzirom da znam da je u njihovoj kulturi nije pretjerano naglašeno iskazivanje osjećaja mislim da je ovo bilo iskreno. Nemojmo zaboraviti, oni su ipak drugo gospodarstvo svijeta.

Znači li to da su oni u Pekingu sebi zacrtali Hrvatsku kao startnu točku za proboj u ovaj dio Europe, osim ako mi to ne prokockamo?

Geostrateški položaj Hrvatske je izvanredan. To naši prijatelji iz Kine jako dobro znaju i to je definitivno jedan od razloga zašto su zainteresirani. A ja sam siguran da Hrvati ovog puta neće prokockati ovu priliku.

Zašto?

Pa bilo je prilika, ali sada su pripreme već nekoliko godina jako ozbiljne i radi se na stvaranju tih poslovnih odnosa. Ova tri dana su kruna događanja u protekle tri godine. Mi moramo ovu priliku uistinu dobro iskoristiti.

Ajmo konkretno, potpisano je cijeli niz sporazuma. Mljekarska industrija, mi moramo biti realni da možemo zadovoljiti hrvatske potrebe i opskrbiti još dvije ili tri ulice u Pekingu. Što mi zapravo njima možemo prodati, trebamo li ići na veličinu ili kvalitetu?

Kada smo govorili o mlijeku govorili smo prije svega o različitim prehrambenim proizvodima. Naravno da mi količinski ne možemo konkurirati, pa se zato trebamo fokusirati na proizvode visoke kvalitete. Za klijentelu visoke platežne moći. Mi nemamo tako jako gospodarstvo da bismo išli na količinu, ali definitivno imamo vrlo kvalitetne proizvode.

Danas je premijer iskazao želju da se radi. Kako smo mi EU - članica često se pozivamo na različita prava i pravila, no čini mi se da kada se radi o Kinezima da je taj miris novca svima jako fino zamiriši?

Ne samo Kinezima, kada je u pitanju bilo koja država koja je zainteresirana za biznis mi budemo otvoreni, a možda i zažmirimo na neke stvari. Nas prije svega zanima gospodarstvo, sada smo na domaćem terenu i idemo to iskoristiti.

Zna se kineska logika, npr. Pelješki most. Oni dovedu svoje radnike, donesu svoj materijal, a mi kao statisti gledamo kako nešto niče. Strahujete li da će se to ponoviti i da ćemo plaćati neke koncesijske ugovore na to?

Neće oni graditi cijeli most sami, to su sad počeci pa u došli njihovi glavni inžinjeri. Mislim da će i hrvatski radnici raditi na mostu kada stvar krene.

Stadioni, Muzej iluzija, što konkretno mi možemo gledati kao završeni hrvatski proizvod? Što će biti prvo gotovo?

Možemo očekivati da će nekoliko sporazuma koji su danas potpisani ići vrlo brzo, npr. najveći Muzej iluzija se u srpnju otvara u Šangaju.

