Sukob Japana i Kine se pogoršava: Došlo do incidenta između dva broda kod spornog otočja

Kineska i japanska obalna straža dale su različite verzije sukoba koji se dogodio u blizini skupine geopolitički osjetljivih otoka u Istočnom kineskom moru.

Kineska obalna straža izjavila je u utorak da je japanski ribarski brod ilegalno ušao u vode otočja Diaoyu - koje Tokio naziva otocima Senkaku. Kina ih smatra svojim teritorijem, unatoč tome što otocima upravlja Japan.

Japanska obalna straža, u međuvremenu, izjavila je da je presrela i protjerala dva broda kineske obalne straže dok su se približavali ribarskom brodu. Do sukoba dolazi u trenutku kada diplomatski odnosi između dviju zemalja zaoštravaju svoje odnose, nakon što je japanska čelnica prošlog mjeseca dao kontroverzne komentare o Tajvanu.

Odgovarajući na parlamentarno pitanje u studenom, japanska premijerka Sanae Takaichi, poznata kao glasna kritičarka Kine i njezinih aktivnosti u regiji, sugerirala je da bi Tokio mogao poduzeti vojnu akciju ako Peking napadne Tajvan.

Sanae Takaichi Foto: Afp

Peking smatra samoupravni Tajvan dijelom svog teritorija i nije isključio upotrebu sile kako bi se s njim "ponovno ujedinio". Obje strane od tada koriste sve više neprijateljsku retoriku jedna prema drugoj, a sve veći jaz utječe na svakodnevni život građana u objema zemljama.

Tajvan se nalazi oko 160 km jugozapadno od otočja Senkaku.

Glasnogovornik Kineske obalne straže (CCG) Liu Dejun rekao je da su se kineski brodovi u utorak približili i upozorili japanski ribarski brod koji je "ilegalno ušao u teritorijalne vode kineskog otoka Diaoyu", prema izvješću državnih medija.

Liu je dodao da je CCG poduzeo "nužne mjere provedbe zakona", tvrdeći da su otoci kineski teritorij i pozivajući Japan da "odmah zaustavi sve akte kršenja prava i provokacije u tim vodama".

Japanski nosač aviona Foto: Afp

Japanska obalna straža (JCG) ponudila je malo drugačiju verziju, rekavši da su se približili kineskim plovilima ubrzo nakon što su viđena kako ulaze u japanske vode u ranim jutarnjim satima u utorak i zatražili da napuste vode, piše BBC.

Patrolni brod JCG-a osiguravao je sigurnost ribarskog broda sve dok CCG nije napustio teritorij nekoliko sati kasnije, navodi se.

Iako su Japan i Kina 2008. godine postigli načelni sporazum o zajedničkom iskorištavanju resursa u Istočnom kineskom moru, plovnom putu koji razdvaja dvije zemlje, napetosti su eskalirale tijekom posljednjih desetljeća i pol.

Otoci Senkaku/Diaoyu, koji su nenaseljeni, predstavljaju žarište tih napetosti.

Kineski nosač aviona Foto: Afp

Kina je poslala sve veći broj brodova prema otocima, u onome što se čini kao pokušaj testiranja japanske odlučnosti da ih brani. Prošle godine, broj dana koliko su kineski državni brodovi viđeni na teritoriju dosegao je rekordnu razinu treću godinu zaredom. Također je zabilježen rekordan broj kineskih državnih plovila koja su djelovala u vodama.

Prije događaja u utorak ujutro, CCG je posljednji put ušao u vode oko otoka Senkaku/Diaoyu 16. studenog, provodeći ono što je tada opisao kao "zakonitu patrolnu operaciju koju provodi kineska obalna straža kako bi zaštitila svoja prava i interese".