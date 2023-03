Dva pacijenata preminula su u čekaonici hitnog prijema Kliničke bolnice Sveti Duh. Obitelj jednog angažirala je odvjetnika jer želi provjeriti sve okolnosti smrti, a ovu je temu za Dnevnik Nove TV komentirala Ivana Šmit, predsjednica Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Iz zagrebačke Kliničke bolnice Sveti Duh stiglo je priopćenje u kojem su se osvrnuli na smrti dvoje pacijenata u čekaonici. Kažu da su bili ondje jer bolnici kronično nedostaje adekvatnog prostora i osoblja.

O ovom je slučaju reporterka Katarina Jusić Mezga razgovarala s Ivanom Šmit, predsjednicom Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

"Teško je reći ima li uopće odgovornih ili je sustav takav da su ova dva neželjena događaja bila neizbježna. Želim izraziti sućut obiteljima i reći da svaki zdravstveni djelatnik osjeća grozomornu nelagodu kada mu se ovako nešto dogodi. Nažalost, smrt je nešto što se u bolnicama događa pa tako i u hitnim prijemima", rekla je Šmit.

Jusić Mezga ju je zatim pitala je li se njoj ikada dogodilo da smrt pacijenta prvo primijeti obitelj, a tek onda osoblje bolnice.

"Znalo se i takvih stvari događati. Ja imam 17-18 godina staža i mogu reći da se dogodilo i meni i kolegama. Hospitalizirani ljudi nisu zdravi i u svakom trenutku se može nešto dogoditi, a medicinska sestra, tehničar ili liječnik ne mogu 24 sata dnevno biti uz 30-ak pacijenata", odgovorila je.

"Smrt se dogodi u sekundu ili dvije. Ovakvi se događaji nažalost dogode i treba intervenirati. Trudimo se rizičnije pacijente staviti pod veći nadzor, ali se nažalost ovakve stvari događaju", dodala je.

Također se osvrnula na priopćenje iz Svetog Duha u kojem stoji da bolnica nema prostora te da doktori rade i u hodnicima i u čekaonicama.

"To su nažalost slike iz hrvatskih znanstvenih ustanova, pogotovo u zagrebačkim bolnicama u kojima se događaju velike obnove. Međutim, toga ima i u drugim dijelovima Hrvatske. Neke ustanove su jednostavno potkapacitirane, naročito na hitnim prijemima", rekla je Šmit.

"Takozvana reforma ni ne dira u stvari koje su krucijalne i koje treba riješiti. To su kozmetičke stvari koje naprave jednu ili dvije sitne promjene u sustavu, a ne bave se ključnim problemima o kojima mi stalno vrištimo", dodala je.

Na kraju razgovora ju je reporterka Dnevnika Nove TV pitala hoće li obitelj jednog preminulog, koja je angažirala odvjetnika, uspjeti dobiti nekakvu pravnu odštetu.

"Ne znam detalje osim onih koji su prisutni u medijima tako da ne znam je li zaista došlo do propusta ili se radi o nesretnoj okolnosti. Medicinske sestre i liječnici na hitnim prijemima u danu obrade po 150 do 200 pacijenata. Pitanje je u čijoj je nadležnosti taj pacijent. On je mogao biti i teško bolestan, ali su liječnici možda tog dana već obavili sve što su trebali", odgovorila je Šmit.

