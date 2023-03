Sabina Tandara Knezović je u Dnevniku Nove TV razgovrala s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom. Ministar je otkrio zašto će biti manje informatike u školama, koliko će profesorima porasti plaće zbog dodatnog rada te kako pridobiti roditelje koji su protiv cjelodnevne nastave.

Smanjuje se satnica informatike prema novom eksperimentalnom programu koji bi od rujna trebao ući u 50 škola.

Iako je do sada 70 posto učenika pohađalo informatiku kao izborni predmet od prvog razreda, ministar obrazovanja Radovan Fuchs je rekao se na taj način ti učenici izjednačavaju s onima koji tek počinju učiti od petog razreda – jer tada svi počinju od nule.

"Jedan je sat informatike obavezan, od prvog razreda do osmog razreda, a još jedanput informatiku imamo kao među predmetnu temu. Ne smanjuje se obim informatike kao takav", izjavio je.

Rasti će plaće

U popodnevnim satima će raditi isti nastavnici kao i do sada, a rasti će im i plaće. "U cijeloj koncepciji cjelodnevne nastave, oni će boraviti jedan školski sat duže u školi, ali za to će dobiti u prosjeku od 2 do 2,5 tisuće kuna više. Plaća svih učitelja i profesora u školi bit će preko 10.000 kuna. Bit će povećanje plaće od 25 posto“, kazao je Fuchs.

Ministar je naglasio da roditelji koji nisu zadovoljni, zapravo nisu razumjeli koncept nastave. "Da maknemo onu famu da će djeca od ujutro do navečer biti u školi. To je potpuno krivo, djeca će biti od 8h do 14, 14:30 u školi, a samo oni koji hoće, mogu ostati do 17h. Kao i danas ono što zovemo produženi boravak, to će biti dio koji biraju učenici“, objasnio je i dodao da to više neće biti kao čuvanje, već će škole morati ponuditi jasan sadržaj.

Osvrnuo se i na problem dvosmjenske nastave. Najavio je da kreće s rješavanjem problema u 619 škola kada se vrati poziv za dogradnju i izgradnju škola. Do 2028. godine planira riješiti problem nastave u dvije smjene, ali i dograditi sportske dvorane svim školama koje već jesu u jednoj smjeni. Riječ je o projektu vrijednom više od 2 milijarde eura.

Kako navodi, obećanja nisu predizborni trik, već projekt koji je ostvariv.

Radovan Fuchs je sa Sabinom Tandarom Knezović raspravljao i o umjetnoj inteligenciji, ali vjeruje da je to bonus novog projekta: "Dobar primjer cjelodnevne nastave je da će djeca u školama pisati domaće zadaće i učiti, a ne kod doći kod kuće uzeti mobitel, nešto ukucati, prepisati i donijeti sutra u školu“.

