Glava u torbi za plaću do 1900 eura: Fali stotine pravosudnih policajaca

Pravosudna policija slavi svoj dan.Najboljima su dodijeljena priznanja, a okupljeni su na djelu mogli vidjeti i tek godinu dana staru, elitnu interventnu jedinicu pravosudne policije. Posao je to s kojim se nosi glava u torbi, svaki dan u godini.

"Nadamo se da će se uskoro taj Zakon o pravosudnoj policiji donijeti da budemo adekvatno plaćeni i to će zaokružiti jednu cijelu priču", rekao je Zvone.

Upravo zato je dio njih prosvjedao tražeći poseban zakon i bolje uvjete rada. Pravosudni policajac može dogurati i do gotovo 1900 eura mjesečno ako radi praznike, vikende i noću, ali bez obzira na to ljudi nedostaje. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je ubrzanje zakonodavnih procesa do kraja godine.

Prošle godine broj pravosudnih policajaca bio je najveći ikad, njih oko 1700, ali sustav ima godinama neriješene probleme.Zatvori su prenapučeni i stari, premali je broj djelatnika u odnosu na broj zatvorenika, čija se struktura zbog ilegalnih krijumčara mijenja

Bez obzira na sve, ovi će hrabri ljudi i dalje nositi svoje uniforme i riskirati život radi sigurnosti cijelog društva.

Više pogledajte u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Božidara Lončara.