Hrvatska pod crvenim alarmom: Vrućine ne popuštaju do sredine tjedna, a evo što kažu liječnici

Hrvatska se i dalje prži na ovim ekstremnim temperaturama. Na snazi je crveni meteoalarm. Temperature se kreću između 35 i 39 stupnjeva. Građani spas traže u hladu, uz vodu i na moru. Liječnici upozoravaju na sve veći broj intervencija i savjetuju da je oprez nužan. Vrućine će potrajati još do sredine sljedećeg tjedna, nakon čega dolaze niže temperature.

Toplinski val - 1 Foto: Vijesti u 17

Toplinski val - 2 Foto: Vijesti u 17

Toplinski val - 3 Foto: Vijesti u 17

Toplinski val - 4 Foto: Vijesti u 17

Toplinski val - 5 Foto: Vijesti u 17

Silvia Totar Foto: Vijesti u 17

"Malo je povećan broj tih intervencija, sukladno sa porastom temperature koje su zaista neuobičajene. Kada je tako jako vruće, pogotovo kada nam Državni hidrometeorološki zavod najavljuje da će biti 36, 37 stupnjeva. To su jednostavno temperature s kojima se naš organizam, pogotovo ako smo stariji ili ako se radi o jako mladim osobama, malo teže nosi", rekla je Silvia Totar, voditeljica smjene u hitnoj pomoći Zagreb.