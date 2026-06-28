Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
PAKLENE VRUĆINE

Hrvatska pod crvenim alarmom: Vrućine ne popuštaju do sredine tjedna, a evo što kažu liječnici

Piše DNEVNIK.hr, 28. lipnja 2026. @ 17:20 komentari
Toplinski val - 1
Toplinski val - 1 Foto: Vijesti u 17
Hitna pomoć bilježi sve veći broj intervencija zbog vrućina.
Najčitanije
  1. Lucas Trejo s obitelji
    Strašna tragedija

    Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi u ruševinama nakon potresa!
  2. Nikola Vlašić
    Hvali Vatrene

    Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
  3. Pucnjava u Massachusettsu
    U SAD-u

    Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Toplinski val ne popušta, sve je veći broj intervencija
PAKLENE VRUĆINE
Hrvatska pod crvenim alarmom: Vrućine ne popuštaju do sredine tjedna, a evo što kažu liječnici
Veliki sigurnosni propust u Hrvatskoj: Procurili stvarni podaci s domene @skole.hr, u bazi nema najmlađih učenika
Jedan od najvećih u povijesti
Sigurnosni skandal: Procurili podaci više od 560 tisuća hrvatskih učenika i nastavnika
Pao manji avion u Francuskoj
manji zrakoplov
Pao avion u Francuskoj, nema preživjelih: Poginule medicinske sestre i padobranci
Iran tvrdi da je ponovno preuzeo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem
nakon napada
Raspada se krhko primirje? Oglasio se Iran: "Bit će u potpunosti pod našom kontrolom"
Vuk snimljen kako trči kroz Stubičke Toplice
upozorenje građanima
VIDEO Vuk snimljen kako trči kroz centar Stubičkih Toplica!
U Francuskoj 1000 dodatnih smrti zbog rekordnog toplinskog vala
oboreni rekordi
Europa gori: U Francuskoj umrlo 1000 ljudi zbog vrućina, u Njemačkoj broje utopljenike
Građani bježe od ekstremnih vrućina u prirodu: Kupališta su puna, a radnici na otvorenome suočavaju se s opasnim temperaturama
Svi dišu na škrge
Meteorolog Čačić najavio kada stiže kraj toplinskog vala, a nutricionist udijelio važan savjet uslijed velikih vrućina
Pao manji avion u Francuskoj
manji zrakoplov
Pao avion u Francuskoj, nema preživjelih: Poginule medicinske sestre i padobranci
Četiri osobe upucane u Massachusettsu
U SAD-u
Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane
Hrvatsku uzdrmao slab potres
samo jedan komentar
Hrvatsku uzdrmao slab potres
Teška nesreća u Zagorju: Mladića izvukli iz gorućeg automobila, dignut helikopter. Bori se za život
bori se za život
Teška nesreća u Zagorju: Mladića izvukli iz gorućeg automobila, dignut helikopter
U rijetkoj nesreći lakog zrakoplova u Pekingu poginuo pilot, 13 ozlijeđenih
nesreća u Pekingu
Avion udario u neboder: Poginuo pilot, 13 osoba ozlijeđeno
Oduzimanje generalskog čina Branimiru Glavašu 6
Oduzeta mu odlikovanja
Glavašev čin postao otvoreno pitanje: Hoće li osuđeni ratni zločinac ostati general Hrvatske vojske?
Amerika napala Iran 5
zračni udari
Amerika izvela nove napade na Iran
U Splitu se održava 15. Povorka ponosa 4
Policija sve osigurava
Povorka ponosa u Splitu, poslane snažne poruke: "Nije me mater rodila da mučin"
Nema brzog rješenja za niske otkupne cijene pšenice i ječma: Država nema novca za podmirivanje gubitaka ratara 4
KAPITULACIJA DRŽAVE
Potpuni kolaps tržišta žitarica: Izgubili smo stočni fond i kapacitete, poljoprivreda suočena s ogromnim gubicima
SDP i Možemo!: "Plenković inflacija" posljedica dugogodišnje krive ekonomske politike 4
SDP i Možemo!
"'Plenković inflacija' je posljedica dugogodišnje krive ekonomske politike"
Na području Općine Jakovlje uočen vuk 3
upozorili mještane
Kod Zagreba viđen vuk, približava se kućama: "Budite na pojačanom oprezu"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Građani bježe od ekstremnih vrućina u prirodu: Kupališta su puna, a radnici na otvorenome suočavaju se s opasnim temperaturama
Svi dišu na škrge
Meteorolog Čačić najavio kada stiže kraj toplinskog vala, a nutricionist udijelio važan savjet uslijed velikih vrućina
Četiri osobe upucane u Massachusettsu
U SAD-u
Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila krvavo: Četiri osobe upucane
Hrvatsku uzdrmao slab potres
samo jedan komentar
Hrvatsku uzdrmao slab potres
show
Ana Rucner primila je Zlatnu plaketu za Ličnost godine 2:41 20
morala se pohvaliti
Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!"
Tko je partnerica Petra Sučića? Studentica Matea Rak osvojila je srce hrvatskog reprezentativca
lijepa plavuša
Tko je supruga 22-godišnjeg Petra Sučića? Samozatajna je studentica zdravstva
Mate Bulić zabrinuo fanove 2:41 18
"baš mi je žao..."
Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka"
zdravlje
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Oprez!
Mnogi Hrvati ovo rade tijekom kupanja u jezeru, a mogu se zaraziti parazitima!
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Piše liječnik
Stopala i jetra: Ovaj simptom mnogi ignoriraju, a može ukazivati na cirozu
Bol u peti: Najčešći uzrok nije petni trn, a mnogi ga ignoriraju godinama
Vrlo čest simptom
Bol u peti: Najčešći uzrok nije petni trn, a mnogi ga ignoriraju godinama
zabava
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Traumatično iskustvo
Turisticu ugrizao poskok za vrijeme planinarenja, čekala pomoć sat vremena: "Brine me boja stopala"
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Kao muha bez glave
Vozač romobila umalo završio ispod šlepera, snimka pokazala koliko ga je dijelilo od tragedije
Nisu bili spremni za sunčanje, a posljedice boli i gledati 43
Jao…
Nisu bili spremni za sunčanje, a posljedice boli i gledati
tech
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
Veliko otkriće
Švedski znanstvenici otkrili novi spoj koji istovremeno liječi crijeva i suzbija rak
sport
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi ruševinama potresa u Venezueli!
Strašna tragedija
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi u ruševinama nakon potresa!
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Hvali Vatrene
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Kad je Vlašić zabio Gani Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
kakav podatak!
Kad je Nikola Vlašić zabio Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
tv
Tajne prošlosti: Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
TAJNE PROŠLOSTI
Pokazali kako provode svoje slobodno vrijeme
Tajne prošlosti: Sve je snimila – sada je u njenim rukama
TAJNE PROŠLOSTI
Sve je snimila – sada je u njenim rukama
Daleki grad: Zanimljivosti o glumcima za koje možda niste znali
DALEKI GRAD
Zanimljivosti o glumcima za koje možda niste znali
putovanja
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu 7
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju krastavac u vodu kada se digne temperatura?
Zdravo osvježenje
Penicilin za ljetne vrućine: Znate li zašto Meksikanci dodaju ovo u vodu kada se digne temperatura?
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja 4
Tjedni jelovnik
Idealna jela kad je vani vruće: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna s minimalno kuhanja i pečenja
novac
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Usporedba
Kolike su razlike u plaćama u Hrvatskoj i Srbiji?
Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu
Kontroverzni projekt
Nakon pobune zbog privatnog tunela dugog pola kilometra, Porscheov milijarder prodaje povijesnu vilu
Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura
Skromno
Općina Andrijaševci nabavila petmetarsku limuzinu vrijednu 40.000 eura
lifestyle
Značenje imena koje su svojoj kćeri dali nogometaš Nikola Moro i supruga Petra
KRATKO I SLATKO
Kći Nikole More nosi predivno ime koje simbolizira novi početak i nadu
Vjenčanica Matee Sučić, supruge nogometaša Petra Sučića
DIVNA!
Petar Sučić gol je posvetio trudnoj supruzi, a mi smo se prisjetili njezine vjenčanice. Nosila je haljinu iz snova
Ulična moda Zagreb bluza koja razotkriva trbuh 2026. s 5
Tako posebna
I bluza koja razotkriva goli trbuh može izgledati jako damski, ova gospođa sa špice najbolji je dokaz
sve
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi ruševinama potresa u Venezueli!
Strašna tragedija
Argentinskom nogometašu supruga i djeca pronađeni mrtvi u ruševinama nakon potresa!
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Hvali Vatrene
Srpski novinar: "To vam je Hrvatska! Igraju negledljivo, ali jedna stvar...."
Kad je Vlašić zabio Gani Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
kakav podatak!
Kad je Nikola Vlašić zabio Luka Modrić je srušio svjetski rekord!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene