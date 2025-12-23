Ulaganje u mlade sportaše kao temelj uspješne sportske budućnosti

„Ovo je prvi put da Sisačko-moslavačka županija strateški i planski ulaže u sport s jasnim ciljem razvoja mladih i talentiranih sportaša koji će u budućnosti biti nositelji kvalitete svojih klubova na seniorskoj razini. Želimo pružiti podršku mladim sportašima, trenerima i trenericama, ali i dodatno osnažiti seniorske ekipe kako bi ostvarivale bolje rezultate i poticale mlade na ostanak u svojim sredinama. U idućoj godini osigurat ćemo još veća sredstva za razvoj sporta“, naglasio je župan Ivan Celjak.

Predstavljanje projekta Centar izvrsnosti u sportu (Foto: PR)

Sisačko-moslavačka županija donijela je odluku o strateškom ulaganju u sportove koje podupire i Vlada Republike Hrvatske putem Hrvatskog olimpijskog odbora. Među njima su atletika, gimnastika, plivanje, karate, hrvanje, nogomet, rukomet, košarka i odbojka. Županija je u program uključila i hokej na ledu, s obzirom na to da sisački klub ostvaruje zapažene rezultate kako u nacionalnom prvenstvu, tako i u međunarodnoj ligi.

Na temelju javnog poziva koji je raspisala Zajednica sportskih udruga i saveza SMŽ, povjerenstvo je prema unaprijed definiranim kriterijima dodijelilo sredstva klubovima koji predstavljaju nositelje kvalitete u svojim sportovima. Financijsku potporu dobili su Atletski klub Moslavina, Gimnastički klub Petrinja, Hrvački klub Petrinja, Plivački klub Sisak Janaf, Športski karate klub Tigar Sisak, Športski košarkaški klub Sisak, Klub hokeja na ledu Sisak, Vaterpolo klub Siscia, HNK Segesta te Rukometni klub Moslavina.

Projekt je predstavljen sportašima i trenerima (Foto: PR)

Nova perspektiva za klubove, trenere i mlade sportaše

Predsjednik HNK Segesta Marko Medarić zahvalio je Županiji i županu Celjaku na prepoznavanju potreba u sportu.

„Ova potpora Segesti znači jako puno za daljnji razvoj kluba i rad s mladim igračima. Riječ je o ulaganju u budućnost, ali i o važnoj pomoći seniorskoj momčadi u ostvarivanju našeg cilja – plasmana u Prvu nogometnu ligu“, istaknuo je Medarić.

Pokretanje Centra izvrsnosti u sportu pozdravio je i Vlado Lisjak, direktor hrvatske hrvačke reprezentacije i olimpijski pobjednik iz 1984. godine.

„Ovakva podrška zasigurno će biti snažan poticaj sportašima i pomoći im da lakše ostvare svoje ciljeve“, rekao je Lisjak.

Financijska potpora za HNK Segestu (Foto: PR)

Sličnog je mišljenja i Karlo Kodrić, osvajač brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u hrvanju koje je ove godine održano u Zagrebu naglasivši važnost projekta za Hrvački klub Petrinja.

„Ova inicijativa uvelike će pridonijeti razvoju djece i mladih sportaša, omogućiti otvaranje novih škola hrvanja i dati dodatni zamah našem radu. Veseli me i podržavam ovakve projekte“, zaključio je Kodrić.