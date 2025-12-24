Lažni liječnik i dalje operira: Nova žrtva iskeširala desetke tisuća eura

Njegova najnovija žrtva je 86-godišnja žena s područja zagrebačkog naselja Peščenica, koju je nazvao u ponedjeljak 22. prosinca oko 12:30. Po već ustaljenoj špranci predstavio joj se kao liječnik te zatražio novac za liječenje člana njezine obitelji.
Žena je povjerovala u tu priču te, prema uputama "liječnika", pričekala nepoznatu ženu i predala joj nekoliko desetaka tisuća eura, izvijestila je zagrebačka policija i dodala da je kriminalistička istraga u tijeku.
Policija je upozorila građane na ovaj tip prijevare:
nepoznati muškarac ili žena mobitelom/telefonom kontaktira građane
predstavljaju se kao liječnici kliničkih bolničkih centara u Zagrebu
navode kako je dijete osobe s kojom su uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo u prometnoj nesreći
za daljnje liječenje potrebno je žurno platiti liječnicima
traže da se novac donese na određenu lokaciju (javno mjesto) u Zagrebu.
"Građane savjetujemo da, ako zaprime ovakav poziv, odmah prekinu daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192", priopćila je zagrebačka policija još u travnju ove godine, kada se pojavio taj novi tip prijevare.
"Konkretno, nepoznate ženske ili muške osobe putem mobitela/telefona nasumice pozivaju građane. U telefonskom razgovoru lažno se predstavljaju kao liječnici bolnica u Zagrebu i govore osobama koje su zaprimile poziv kako im je u teškoj prometnoj nesreći nastradalo dijete (sin/kći) kojem je potrebna zahtjevna operacija (npr. operacija odstranjivanja vitalnog dijela tijela). Dalje navode kako je za daljnje uspješno liječenje potrebno žurno uplatiti novac liječniku te traže da se donese novac u gotovini na dogovorenu lokaciju u iznosima i od više tisuća eura.
Pozivamo sve građane da budu oprezni. Naime, radi se o novom obliku prijevare koje čine najvjerojatnije počinitelji iz inozemstva te se ne radi o liječnicima hrvatskih bolnica.
Ponavljamo, takav zaprimljeni poziv slobodno odmah prekinite u smislu daljnjeg razgovora i o svemu obavijestite policiju na broj 192!", poručuje zagrebačka policija.