Zašto neki u Lidlu uvijek plaćaju manje? Aplikacija pamti što kupujete – ali samo ako kliknete jednu stvar

Prosinac je mjesec u kojem svi živimo malo brže. Popisi su duži, košarice punije, a novčanik… Pa, osjetljiviji nego inače. Pokloni, kolači, večere, sitnice “usput” koje se nekako uvijek pretvore u cijelu vrećicu. I onda na blagajni ista scena svaki put. Netko ispred vas plaća manje. Osjetno manje. Bez žurbe, bez kupona izrezanih iz letka, bez posebne filozofije.

Tajna je zapravo vrlo jednostavna. I stane u jedan klik.

Sve više ljudi u kupnju dolazi s otvorenom Lidl Plus aplikacijom. Ne zato što vole tehnologiju, nego zato što su shvatili jedno: aplikacija pamti njihove navike. I, što je još važnije, nagrađuje ih zbog toga. Ali samo ako se kuponi aktiviraju prije nego što dođu do blagajne.

Jer kupon može biti tamo, čekati vas, nuditi popust baš na ono što inače kupujete. Omiljeni jogurt, kavu koju pijete svako jutro, voće koje uvijek završava u vašoj košarici, ali ako ga ne aktivirate, na blagajni se neće dogoditi ništa. Jedan mali klik čini veliku razliku.

Blagdanska kupnja bez stresa na blagajni

S vremenom aplikacija počne prepoznavati vaše navike i zahvaljujući personaliziranim kuponima ne nudi svima isto, nego baš ono što vam ima smisla i što vam treba. U blagdanskoj gužvi to je posebno korisno. Dok razmišljate imate li doma još cimeta, treba li vam treći paket maslaca i jeste li uopće zapisali sve za kolače, aplikacija diskretno odrađuje svoj dio posla.

Tu su Tjedni kuponi, mali pokloni nakon više kupnji, ona simpatična Otkrivalica koja se pojavi nakon skeniranja kartice i uvijek donese malo uzbuđenje: hoće li to biti baš popust koji vam treba?

A tu su i one sitnice koje postanu važne tek kad ih isprobate. Digitalni račun, primjerice. Nema više traženja zgužvanog papira po torbi, a ako se dogodi povrat neprehrambenog artikla, sve je već uredno spremljeno u aplikaciji.

U prosincu, kad se kupuju i pokloni "za svaki slučaj”, to zna biti pravo olakšanje. Pomoću Digitalnog računa možete pratiti što ste kupili, koliko ste potrošili, koliko ste uštedjeli.

Ili opcija da određene proizvode jednostavno rezervirate unaprijed bez straha hoće li nestati s polica dok vi završite sve ostalo. Kliknete, rezervirate, dođete u trgovinu i preuzmete. Bez stresa, bez lutanja.

Zašto neki u Lidlu uvijek plaćaju manje? Aplikacija pamti što kupujete – ali samo ako kliknete jednu stvar (Foto: Getty Images)

Kako u prosincu trošiti pametnije, a ne manje

Čak i popis za kupnju prestane biti onaj papirić koji uvijek ostane na kuhinjskom stolu. Možete ga dijeliti, uređivati zajedno, dodavati u hodu, idealno kad se blagdanska kupnja pretvori u timski sport.

Sve to zajedno djeluje i kao “aplikacija za štednju”, ali i kao mali pomagač u jednom od najskupljih mjeseci u godini. Nema velikih obećanja, nema kompliciranih pravila. Samo navika da prije kupnje otvorite aplikaciju, kliknete na kupone i pustite da se popusti sami odrade na blagajni.

I zato neki u Lidlu uvijek plaćaju manje. Ne zato što kupuju manje, nego zato što kupuju pametnije. U mjesecu kad se najviše troši lijepo je znati da barem nešto radi u vašu korist.

Onda, jeste li već instalirali svoju Lidl Plus aplikaciju?