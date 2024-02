Hrvatska dobila službenu opomenu Europske komisije: Ima dva mjeseca da otkloni nedostatke

Komisija je uputila Hrvatskoj, Danskoj, Grčkoj i Malti obrazložena mišljenje jer se nisu uskladile s okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji.

Okvirna direktiva o morskoj strategiji sveobuhvatna je politika za zaštitu morskog okoliša europskih mora uz istodobno omogućivanje održive uporabe morskih dobara i usluga. Njome se od država članica zahtijeva da procijene stanje kvalitete morskog okoliša, utvrde dobro stanje okoliša, uspostave odgovarajuće okolišne ciljeve i izrade odgovarajuće programe praćenja te provedu mjere za postizanje ključnog cilja Direktive koji se odnosi na postizanje ''dobrog stanja okoliša'' svih morskih voda.

Države članice bile su dužne do 31. ožujka 2022. revidirati i dopuniti svoje programe mjera. Komisija je u veljači prošle godine uputila službene opomene dijelu članica da to učine i neke od njih to su i učinile. Međutim Hrvatska, Danska, Grčka i Malta propustile su to učiniti. Stoga je Komisija odlučila poslati im obrazložena mišljenja i sada imaju dva mjeseca za odgovor Komisiji i poduzimanje potrebnih mjera. U suprotnom, Komisija će podnijeti tužbu pred Sudom EU-a.

Hrvatska je dobila službenu opomenu jer nije uskladila svoje nacionalno zakondavstvo se europskim koje omogućava slobodno kretanja odvjetnika i odvjetničkih tvrtki unutar Unije. Ta pravila olakšavaju odvjetnicima i odvjetničkim tvrtkama da pružaju svoje usluge u različitim državam članicama i istodobno jamče odgovarajuću razinu zaštite za potrošače i građane.

Komisija smatra da Hrvatska nije uskladila svoje zakone s direktivom o odvjetnicima, s direktivom o uslugama i s načelima o slobodi poslovnog nastana. Hrvatska tako, navodi Komisija, zabranjuje odvjetničkim tvrtkama iz drugih članica da osnuju svoj ogranak u zemlji, dok takva mogućnost postoji za hrvatske odvjetničke firme, zatim obvezuje odvjetnike koji obavljaju djelatnost u Hrvatskoj da rade samo u jednom odvjetničkom društvu, određuju visoke, diskriminirajuće i neproporcionalne naknade za prvu registraciju pri Odvjetničkoj komori, nerazmjerno ograničava odvjetnička društva u komunikaciji o svojim aktivnostima putem društvenih mreža i internetskih stranica te odvjetnike iz EU-a koji žele raditi u podružnici svojeg odvjetničkog društva u Hrvatskoj obvezuju da budu u radnom odnosu sa svojim odvjetničkim društvom.

Stoga Komisija upućuje službenu opomenu Hrvatskoj, koja ima dva mjeseca da odgovori i ukloni nedostatke na koje je ukazala Komisija. Ako ne dobije zadovoljavajući odgovor, Komisija joj može uputiti obrazloženo mišljenje.

Komisija, koja je zadužena pratiti kako države članice primjenjuju europske zakone, jednom mjesečno objavljuje paket o povredi prava u svim državama članicama.

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se stvar ne riješi tom opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, Komisija može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja Sudu.