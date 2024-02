Plenković o Turudiću: "Boljeg kandidata nije bilo. Privatne poruke puštaju DORH ili policija"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković zajedno s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek posjetio je zgradu druge scene Hrvatskog narodnog kazališta i gradilište buduće zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda.

U Saboru je Turudić izabran sa 78 glasova zastupnika kao novi glavni državni odvjetnik, naslijednik Zlate Hrvoj Šipek.

Medije je najviše zanimalo Plenkovićevo mišljenje o izboru Turudića te njegovoj komunikaciji s Josipom Pleslić koja je procurila u javnost.

“Ovo je pušteno iz isključivo politizirajućih razloga. Ne da bi se spriječilo izbor konkretnog kandidata, nego da bi ga privatna korespondencija diskreditirala, a nama politički naštetila. To je zla namjera”, izjavio je Plenković.

“Nitko od nas nije Turudiću rekao da se kandidira, sam se kandidirao. Mogao se kandidirati svatko tko je htio. Da se kandidirao netko bolji, možda bismo njega izabrali. Od ovih četvero koji su se kandidirali, pon je bio najbolji”, rekao je predsjednik Vlade.

Poruke puštaju ili DORH ili policija

“Ovdje nije bitan Turudić, nego tajming puštanja, zlonamjernog puštanja, tih poruka ne bi li se učinila politička šteta Vladi”, kaže Plenković na pitanja o puštanju u javnost poruka koje je Turudić razmjenjivao s Josipom Pleslić.

“To je ključ, to je jasno kao dan. Mi ne da nismo naivni, da nismo od jučer, nego ozbiljno govorimo da je to toliko štetno za društvo, političku kulturu, transparentnost, dijalog, narušavanje privatnosti ljudi, da je to sramota. Realno, ovo je sramota koja meni izaziva gađenje”, jasno kaže predsjednik Vlade.

“Da je ovdje postojala dobra namjera kod bilo koga tko radi nešto protiv kandidata i želi ga diskreditirati i pušta informacije informacije zlonamjerno… To je pravosudni vojaerizam. Ne mislim na sud jer sud to nema. To može biti policija ili DORH, nema trećega.

Sigurno nema intreres gospođa o kojoj se radi. To je pušteno iz sustava. Tko je mogao imati dobronamjeran kut? Onaj tko je odmah trebao javno reći kad je vidio da se taj gospodin kandidirao… Nego je taj netko lukavo i perfidno čekao vikend pred glasanje da to baci jednoj medijskoj novini”, govori Plenković.

Smatra da mu je DORH trebao javiti

Istaknuo je da su, unatoč činjenici što je Turudić poznat kao kandidat od konca prosinca, poruke objavljene nekoliko dana prije glasovanja u Hrvatskom saboru. S druge strane, te iste poruke u posjedu su Državnog odvjetništva već četiri godine, pa smatra problematičnim što ga nitko iz DORH-a proaktivno nije upozorio na njihovo postojanje kada se doznalo da je Turudić jedan od kandidata za glavnog državnog odvjetnika.

“Što se događa tri dana pred glasovanje, koje je sad i na dnevnom redu Hrvatskog sabora? Nepoznat netko, ničim izazvan, hrabro i anonimno, najedanput dostavlja jednoj medijskoj kući isprintane poruke iz mobitela jedne gospođe vezane za neki predmet koji nema veze sa Turudićem”, rekao je Plenković.

Istaknuo je da ga zanima kako to da ga ta osoba, za koju pretpostavlja da dolazi iz DORH-a, nije proaktivno upozorila na poruke.

“Zašto nije rekao oprostite, predsjedniče Vlade, mi smo pročitali u tisku da se javio gospodin taj i taj. Mi imamo tu nešto u vezi njega, što mi znamo, vi ne znate, što možda ne bi bilo loše da vi znate”, rekao je Plenković poručivši da mu je to problematično, jer su ljudi u DORH-u isto dio države, pa bi, ako u nečemu vide problem, to trebali signalizirati Vladi iz opće odgovornosti.

No, poručio je da to nije napravljeno, već je pušteno u medije iz “isključivo politizirajućih razloga” ne da bi se spriječio izbor kandidata, nego da bi ga se diskreditiralo, a Vladi nanijela politička šteta.

“E to je zla namjera”, istaknuo je Plenković.

Obrušio se na medije

Plenković se obrušio i na medije, istaknuvši da novina koja objavljuje poruke "zarađuje na klikovima i tiraži", a pritom je istaknuo da je sprječavanje takvih događaja cijela poanta promjena Kaznenog zakona. Spregu između medija i izvora koji medijima dostavljaju informacije iz istrage nazvao je korupcijom.

“To je korupcija. Korupcija nekoga iz sustava koji ima nešto i nezakonito da nekom mediju da taj medij na tome zarađuje pare. Da budem potpuno otvoren u čemu se radi. Nikakvog doprinosa općem znanju ili javnom interesu, nego zarađivanju novaca na dilanju informacija koje nisu u tom trenutku dostupne javnom”, rekao je Plenković.

Istaknuo je i da si DORH na taj način olakšava posao, no poručio da to nije tužiteljstvo, nego parangal.

“Znači, pustiš nešto rano van, mediji nekoga razvale, ne znamo je li na kraju kriv ili nije kriv, prođe deset godina, životi su uništeni, sud ih možda na kraju oslobodi”, rekao je Plenković.

"Bez uvrede Hrvoj-Šipek, ali..."

“Postoje i ljudska prava i presumpcija nevinosti. I potreba javnosti da nešto zna. A znate kako se to radi? Dođe se ovako kao ja svaki dan pred mikrofone i tumačim što radim u mjeri u kojoj zakonski mogu to reći. I onda nema nikakvog problema”, istaknuo je.

Poručio je da je sada još uvjereniji da na čelu DORH-a treba doći netko tko nije iz sustava.

“Dapače, sad sam još uvjereniji da je jako dobro, uz svo poštovanje prema gospođi Hrvoj-Šipek, (...) da je nužno da na čelo DORH-a dođe netko tko nije iz sustava DORH-a. Sad, mogu to reći danas, da je to nakon ovog iskustva politički nužno. To je zdravo i dobro za hrvatsko društvo i za hrvatsko pravosuđe”, istaknuo je Plenković.

Osvrnuo se i na prosvjed Možemo!

Plenković se osvrnuo i na cjelodnevni prosvjed članova i saborskih zastupnika Možemo na Markovom trgu, poručivši da se ista vježba takvih po njemu, potpuno smiješnih i ispolitiziranih prosvjeda, već vidjela.

“A rješenje nisu donijeli oni koji su bdjeli cijelu noć, nego mi”, rekao je i istaknuo primjer da zahvaljujući novcu koji je njegova Vlada povukla iz Fonda solidarnosti, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević može ići otvarati obnovljene škole.

O koeficjentima

Plenković se osvrnuo i na proces donošenja novog sustava koeficijenata, istaknuvši da je sutra rok u kojemu su se o prijedlogu imali očitovati sindikati.

“Kada dobijemo povratnu informaciju sindikata, razgovarat ćemo na razini Vlade. Imamo cijelu veljaču kao rok do kada se uredbe prema zakonu trebaju usvojiti i mi ćemo ih u usvojiti”, rekao je.

Ponovio je da će se Vlada pri donošenju novih koeficijenata, voditi dvama načelima - da se želi povisiti plaće svima, ali i dati približno jednaku plaću za približno jednake poslove. Poručio je da će Vlada ne garantira da je taj nacrt u potpunosti perfektan.

“I zato taj proces korekcija u normalnoj demokratskoj kulturi konzultacija i služi. Sve ono što bude razumno i logično, mi ćemo popraviti, i nadam se, donijeti na kraju uredbe s kojima će najveća većina ljudi na koje se to odnosi, biti zadovoljna”, istaknuo je Plenković.