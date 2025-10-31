Povlači se ova namirnica jer ima previše pesticida

Državni inspektorat Republike Hrvatske upozorio je potrošače na opoziv proizvoda.

Riječ je o osušenim listovima piskavice - Schani Kasoori Methi Leaves od 100 grama, LOT broja 07/KM, koje je najbolje upotrijebiti do 31. srpnja 2026. godine.

Razlog povlačenja je utvrđen povišena razina pesticida klorpirifosa. Proizvod nije u skladu s propisima Europske unije o maksimalno dopuštenim količinama ostataka pesticida u hrani.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima, a detalji su objavljeni na stranici HAPIH-a.