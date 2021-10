Nakon upita Nove tv, iz Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa u utorak su potvrdili da su otvorili predmet u odnosu na splitskoga gradonačelnika Ivicu Puljka.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u utorak je potvrdilo da je povodom upita Nove tv otvoren predmet u odnosu na splitskoga gradonačelnika Ivicu Puljka.

Teme kojima će se baviti vezane su za imenovanja u Nadzorne odbore, podizanje kredita u komercijalnoj banci, te slučaj s odabirom tvrtke za posredovanje u osiguranjima.

"Povjerenstvo za sukob interesa radi onako kako oni misle da je dobro. Nisam u nikakvom sukobu interesa. Ja sam imenovanja pokušao donijeti na Gradsko vijeće, to je bilo na prošloj sjednici i vijećnici to nisu prihvatili", kazao je Ivica Puljak reporteru Nove tv Ivanu Kaštelanu te dodao kako ni on, ni Skupština trgovačkih društava nemaju nikakvu drugu mogućnost "nego da zaista Skupština imenuje i Nadzorne odbore i direktore firmi."

Prošli tjedan iz Povjerenstva je priopćeno kako protiv splitskoga gradonačelnika postoje dvije prijave.

"Prva je prijava zbog nepoštivanja procedure prilikom imenovanja članova Nadzornih odbora u javnim poduzećima, a druga je vezana uz imenovanje osobe koja je bila donator stranke u Upravno vijeće Javne ustanove Športski objekti", naveli su tom priikom u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

U ovoj fazi Povjerenstvu predstoji prikupljanje svih raspoloživih podataka, kako bi vidjeli jesu li prijave uopće utemeljene.