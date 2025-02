Povijesno lječilište traži spas: "Bolesni su dolazili na štakama, a nakon kupanja ostavljali su nam ih za uspomenu"

Janja i Željko Rohaček pola radnog vijeka proveli su radeći u

lječilištu u Breznici. Za to vrijeme ih vežu samo lijepe uspomene: "Znalo je biti automobila kroz cijelo selo koliko je svijeta bilo. Puno je posla bilo. Vikendima, subota, nedjelja, to je bilo toliko puno da nisi se mogao okrenuti."



Ljude su privlačili izvori ljekovite vode. "Bolesni su dolazili na štakama ovdje, nakon tri tjedna kupanja ostavljali su nam štake za uspomenu, a oni su odlazili na svojim nožicama veseli, zdravi", rekli su.



"To je prirodni fenomen da u krugu od 100 metara izvire pet vrsta vode", rekao je Slavko Tidlačka, načelnik Općine Levanjska Varoš.



Nekad poznate toplice danas su potpuno devastirane i zapuštene, a da bi kraj ponovno oživio Općina pokušava pronaći investitora. "Općina je prije mjesec dana raspisala natječaj za prodaju dijela kompleksa. Tu su zgrade, bivši restoran, novi dom, stari hotel", nadodao je Tidlačka.



U tim zgradama se i feštalo na maturalnim zabavama i svadbama, a danas ta Bogom dana priroda zjapi prazna. Da bi sve ponovo oživjelo, treba puno ulaganja.



"Da se to napravi s ovom našom vodom, bilo bi jako dobro, puno ljudi bi se izlječilo", rekao je Rohaček. "Ja bih se opet išao kupati, s onom toplom finom vodom", rekao je mještanin Franjo Vaniček. "Da netko napravi te kupke puno bi se ljudi zaposlilo, osobito mladi", poručio je Zonko Benek.



Dok se to ne dogodi, mještanima, ali i bivšim radnicima, ostaju samo lijepe uspomene.

Pročitajte i ovo Konkurentnost na ispitu Hoće li pasti cijene u turizmu? "Mislim da smo svi shvatili da je ovo godina istine"

Pročitajte i ovo Glas građana Trebaju li poskupjeti cigarete? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV