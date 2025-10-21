Povećava se kapacitet, a direktor LNG terminala otkrio tko će imati koristi od toga: "Dodatne kapacitete ponudili smo putem aukcije"

Energetskim šokovima nema kraja. Tek nekoliko sati nakon što je Europska unija dogovorila potpunu zabranu uvoza ruskog plina, zapalila se ključna mađarska rafinerija.

O sigurnosti hrvatske opskrbe plinom je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina razgovarao s direktorom LNG terminala Ivanom Fugašem.

Terminal LNG se nedavno vratio iz turskog brodogradilišta i počinje s radom s većim kapacitetom. "Prvo sve treba ispitati i pustiti u rad, a to je ipak jedan malo dugotrajniji proces koji je kompliciran", započeo je Fugaš.

Osvrnuo se na povećanje kapaciteta. "Mi smo dosad imali maksimalni kapacitet od nekakvih 3.9 milijardi prostornih metara prirodnog plina, a ta brojka će sad narasti na 6.1, no moramo istaknuti da povećanje kapaciteta ne ovisi samo o LNG Hrvatska, nego da mi radimo zajedno u sinergiji s Plinacrom, operatorom transportnog sustava, koji također mora obaviti nadogradnju plinovodnog sustava, isto kao što je odradio i kad se sam terminal izgradio, tako da svakako treba i njih pohvaliti", poručio je.

Ovo povećanje kapaciteta je usporedio s potrošnjom Hrvatske. Kako kaže, ono sada iznosi duplo više nego što Hrvatska potroši u godinu dana.

Naglasio je da započinju s komercijalnim radom u nedjelju, 26.10, kada počinje i prva faza povećanja kapaciteta. "Plinacro je jedan plinovod izgradio, a mi smo dodatne kapacitete ponudili preko aukcije. Do 2030. godine je ostalo 0.4 do 0.5 BCM, odnosno 400 do 500 milijuna kubika, a od 2030. do 2036. su sve količine rasprodane", rekao je.

Kako kaže, sve zemlje koje graniče s Hrvatskom će od toga imati određenu korist. Što je zemlja udaljenija od terminala, transportne tarife su veće, pa je tako i plin skuplji. Samim time, zemljama koje su u hrvatskom okruženju će se povećati sigurnost opskrbe.

Naglasio je da zabrana uvoza ruskog prirodnog plina, koja uključuje i ruski LNG, neće utjecati na njih. "Mi još nismo dosada dobili niti jedan kubik LNG-a iz Rusije", rekao je.

Fugaš ističe da ga ne zabrinjava situacija s energetskim postrojenjima u Europi.

"Trenutno stanje LNG-a u cijeloj Europi, a automatski i u cijelom svijetu, je takva da ga ima dovoljno za sve. Mislim da ne bi trebali strahovati od nedostatka LNG-a, osim u slučaju neke katastrofalno jake zime ili nove epidemije. Važno je i naglasiti da Europa ne ovisi samo o LNG-u, ona dobiva plin iz Norveške i iz Azerbajdžana, tako da vjerujem da tu većih poremećaja ne bi trebalo biti", zaključio je.

