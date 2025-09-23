Suđenje za šokantan ratni zločin: Optuženi za masakr najavio štrajk glađu

U nastavku suđenja Željku Travici za ratne zločine nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću Travica, koji se ne smatra krivim, najavio je štrajk glađu ako se ne odobri saslušanje svjedoka njegove obrane. Međutim, sud je taj zahtjev odbio jer nije riječ o osobama koja imaju neposredna saznanja o onome za što se Travicu tereti.

Željko Travica, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a, uhićen je 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.

Optužnica ga tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane (TO) Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički i psihički ih zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-ovaca iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.



Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika te paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Optužen je da je zarobljene hrvatske branitelje vodio u Mirkovce desetak metara ispred sebe zbog straha od mina te ih pritom udarao drvenom palicom po glavi i tijelu.